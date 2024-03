Embarquez pour une aventure musicale inédite avec “Mes premières chansons au drôle de zoo”, le dernier trésor des éditions Grund ! Dès 6 mois, ce livre sonore et d’éveil invite bébé à une exploration rythmique des animaux les plus rigolos du zoo.

Grâce à ses 6 puces sonores, chaque page devient une scène où la curiosité de l’enfant est reine. Il suffit d’une pression sur le petit bouton caché dans l’illustration pour que la magie opère et que la musique s’élance.

Découvrez un univers où Coco le perroquet, Madame Hippopotame, et même un éléphant facétieux, prennent vie en chanson. Sans oublier “La girafe et la girouette” de Robert Desnos et un voyage musical en anglais avec “We are going to the zoo”. Ces mélodies entraînantes ne sont pas juste des chansons ; elles sont des fenêtres ouvertes sur le monde, offrant aux plus petits leur première rencontre avec la poésie et les langues étrangères.

Partons au drôle de zoo !

Les illustrations de Gwé, vibrantes et remplies de couleurs, rendent chaque visite au zoo plus joyeuse et immersive. Les animaux prennent vie sous ses pinceaux, invitant les enfants à un spectacle visuel aussi captivant que les airs qu’ils écoutent. “Mes premières chansons au drôle de zoo” n’est pas seulement un livre ; c’est une invitation à jouer, à écouter, et à découvrir.

Ce livre sonore est un cadeau parfait pour éveiller les sens de bébé, stimuler son écoute et développer sa reconnaissance visuelle. En appuyant sur les puces sonores, l’enfant développe aussi sa motricité fine, tout en s’amusant. Préparez-vous à chanter, rire, et danser avec vos petits au rythme des habitants les plus musicaux du zoo. “Mes premières chansons au drôle de zoo” promet des moments de partage inoubliables entre parents et enfants, faisant de chaque lecture une fête.

Alors, prêts pour un voyage sonore au cœur du zoo le plus drôle du monde ?

