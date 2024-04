Mes premières chansons avec Mamie et Papi

Préparez-vous à un délicieux moment de complicité en musique avec le tout dernier trésor des éditions Grund : “Mes premières chansons avec Mamie et Papi”. Ce livre sonore et d’éveil, parfait pour les bébés dès 6 mois, est une véritable caverne d’Ali Baba de mélodies et de douceurs partagées.

Imaginez le visage illuminé de votre petit bout de chou chaque fois qu’il découvre et presse l’une des six puces sonores cachées dans les pages colorées du livre. Chaque pression est une porte ouverte sur un univers de sons enchantés où Mamie et Papi deviennent les chefs d’orchestre d’aventures musicales inoubliables.

Les chansons sélectionnées sont des classiques indémodables, empreintes de tendresse et de gaieté. De “Toc, toc, toc” qui invite à frapper à la porte de l’imaginaire, aux “Petites marionnettes” qui dansent au bout des doigts, chaque mélodie est une occasion de rire et de chanter ensemble. Ne manquez pas “La petite bête” qui incitera à une séance de guiliguili, ni “À la une, dans la lune” pour un voyage nocturne plein de rêves. Et quand viendra le moment de se reposer, “Dodo mamour” enveloppera le cœur de douceur.

Embarquez pour un voyage musical avec “Mes premières chansons avec Mamie et Papi”!

Ce livre n’est pas seulement un recueil de chansons; c’est un pont entre générations. Il offre à Mamie et Papi une manière joyeuse et engageante de participer activement à l’éveil musical de leur petit-enfant. C’est une chance de tisser des liens précieux tout en s’amusant, de créer des souvenirs qui résonneront bien longtemps après que les notes de musique se seront évanouies.

Dans la même veine que ses prédécesseurs “mes premières chansons avec Papa” et “mes premières chansons avec Maman”, ce livre promet des moments de partage inestimables. C’est une véritable invitation à chanter, explorer et aimer, ensemble.

Alors, n’attendez plus pour intégrer “Mes premières chansons avec Mamie et Papi” à la bibliothèque de votre tout-petit. Ensemble, faites résonner la joie et l’amour à chaque page tournée!

