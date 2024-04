À la découverte des pépites provençales d’Oliviers&Co

Rejoignez-moi dans une escapade sensorielle en plein cœur de la Provence avec Oliviers&Co, où tradition et naturalité se fondent pour créer des produits d’une qualité exceptionnelle. Plongeons ensemble dans l’univers de trois produits qui ont non seulement capturé mon cœur, mais promettent aussi de choyer votre peau avec le meilleur de la nature.

Savon de marseille liquide à l’Huile d’Olive Bio d’Oliviers&Co – 250ml

Dès le premier essai, j’ai été conquise par le Savon de Marseille liquide à l’huile d’olive bio. Vendu dans un élégant flacon en verre recyclé de 250 ml pour 15,50 €, ce savon est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à allier écologie et soin quotidien. La tradition de saponification au chaudron est respectée, garantissant un produit de grande qualité.

Ce qui m’a particulièrement séduite, c’est la sensation de douceur inégalée que ce savon laisse sur la peau. Il est fabriqué avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle, sans huile de palme, ce qui le rend non seulement doux pour la peau mais aussi pour l’environnement.

À l’usage, ce savon liquide se distingue par sa mousse riche et onctueuse qui laisse la peau incroyablement douce et hydratée. Contrairement à de nombreux savons qui peuvent assécher ou irriter, celui-ci nourrit et apaise la peau, faisant de chaque lavage un moment de soin plaisir. Le parfum délicat du savon, qui évoque les champs d’oliviers baignés de soleil de la Provence, offre une expérience olfactive qui transforme la routine quotidienne en une petite évasion luxueuse.

Ce savon est donc parfait pour ceux qui cherchent non seulement à nettoyer leur peau mais aussi à la choyer avec des produits de grande qualité qui respectent la planète. À chaque utilisation, je me sens transportée dans une ambiance provençale, où le luxe se marie à la nature et à la tradition.

En plus, son flacon sérigraphié, rechargeable et décoratif, trône fièrement au bord de mon évier, ajoutant une touche de style provençal à la décoration.

Un must have à avoir chez soi.

Savon naturel à la verveine sur corde – 120gr

Si vous préférez les savons durs, vous allez adorer celui là. Déjà rien qu’en ouvrant mon colis, ce savon embaumait toute la pièce. Une odeur, mais mama mia, j’étais directement transportée en Provence (et pourtant je n’habite pas du tout à côté !). Le parfum de verveine libéré par ce savon est saisissant. La verveine, avec ses notes citronnées légèrement herbacées, est bien connue pour ses propriétés relaxantes et rafraîchissantes. Chaque utilisation de ce savon est un moment de fraîcheur revitalisante, qui non seulement parfume la peau, mais aussi l’espace autour, transformant la routine de lavage en un véritable soin spa à domicile.

Ce que j’ai trouvé particulièrement innovant avec ce savon, c’est son design intelligent : accroché à une corde en lin naturel, il peut être facilement suspendu dans la douche ou près du lavabo. Cette caractéristique assure non seulement une utilisation pratique, évitant le gaspillage et le désordre d’un savon trempé, mais elle aide également le savon à sécher rapidement et à durer plus longtemps. Cela fait de lui un choix économique et écologique.

La texture mousseuse et légère de ce savon est un plaisir à appliquer. Elle glisse sur la peau avec une douceur surprenante pour un savon solide, laissant derrière elle une sensation de propreté sans dessécher. Après le lavage, la peau est visiblement souple, fraîche et revitalisée, prête à affronter la journée ou à se détendre après une longue nuit.

Avec sa formule enrichie et son design pratique, ce savon est une ode à la simplicité et à l’efficacité, enveloppée dans le parfum envoûtant de la Provence.

Mon petit coup de coeur vous l’aurez compris !

Lotion mains à l’Huile d’Olive Bio

La lotion mains à l’Huile d’Olive Bio d’Oliviers&Co est devenue un élément indispensable de ma routine quotidienne. Chaque fois que je l’utilise, je suis convaincue non seulement par son efficacité, mais aussi par l’expérience sensorielle qu’elle offre. Vendue à 17,50 € pour un flacon de 250 ml, cette lotion combine praticité et esthétique dans un design soigné qui complète parfaitement le décor de ma salle de bains.

Ce qui me captive le plus dans cette lotion, c’est sa composition riche en ingrédients naturels. Les extraits de feuilles d’olivier, avec leurs propriétés antioxydantes, aident à protéger ma peau contre le vieillissement prématuré et les agressions extérieures. L’huile d’olive, ingrédient phare de cette lotion, est excellente pour hydrater et réparer mes mains, tandis que l’huile d’amande douce la rend douce et souple. Je ressens vraiment les bienfaits de ces huiles qui nourrissent ma peau en profondeur à chaque application.

La texture fluide de la lotion est un vrai plaisir. Elle pénètre rapidement dans la peau sans laisser de sensation grasse, ce qui est parfait pour moi qui suis souvent pressée. Mes mains restent douces et hydratées, enveloppées d’un voile velouté qui dure longtemps après l’application.

Le parfum de cette lotion est un autre aspect que j’adore. Les notes de basilic, lavandin et citron sont fraîches et vivifiantes, transformant chaque utilisation en un moment de détente et de plaisir olfactif. Ce mélange d’huiles essentielles ne se contente pas de parfumer agréablement; il contribue aussi à une sensation de bien-être et de soin durable. Au final, je trouve que la lotion mains à l’Huile d’Olive Bio d’Oliviers&Co est bien plus qu’un hydratant. C’est un produit de soin luxueux qui chouchoute mes mains tout en respectant mes principes écologiques. Chaque utilisation est un petit rituel de soin qui me rappelle l’importance de prendre soin de soi avec des produits de qualité, beaux, bons et responsables.

En Conclusion

Chaque produit d’Oliviers&Co que j’ai testé est une ode à la Provence, un hommage à la simplicité et à la pureté. En les utilisant, je ne prends pas seulement soin de ma peau ; je participe aussi à une démarche de respect de l’environnement grâce à des produits écologiquement responsables. L’authenticité et la qualité de ces produits transforment les routines de soin en moments de pur bonheur provençal. Si vous cherchez à incorporer des produits naturels, efficaces et éthiques dans votre quotidien, Oliviers&Co est sans doute une marque à découvrir et à chérir.

Les produits sont disponibles sur https://www.oliviers-co.com/