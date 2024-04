Aneth apprentie sorcière – Mystère & bizarrerie

Mystère & bizarrerie est le troisième tome de la série jeunesse Aneth apprentie sorcière, des éditions Glénat, paru fin mars 2024. Une bande dessinée d’Elodie Shanta, qui présente une nouvelle aventure scolaire pour la jeune sorcière et ses camarades.

Les parents d’Anteh ont reçu une lettre de leur fille. Elle explique que la semaine d’échange à Nonosse-city était incroyable. Sa correspondante, une épagneule, s’appelait Roberta. Elles ont beaucoup joué à la balle et ont fait des roulades dans l’herbe. Le bus va bientôt les ramener à l’école. Aneth a hâte de retrouver ses camarades… Le père reste sceptique, quant à ce curieux voyage d’échange et demande s’ils ont payé cher pour cela ! Dans le bus, Aneth discute avec Connie. Dans la cour, Aneth salue Hermiald, qui ne semble pas la reconnaître et l’appelle « madame ». Elle avoue que la bizarrerie de son camarade lui avait manqué. Mais Aneth, comme ses camarades sont refroidis lorsqu’ils entendent l’annonce du directeur. En effet, ils apprennent qu’ils vont devoir beaucoup travailler, pour rattraper le retard, dû au voyage à Nonosse-city. Ils vont devoir réviser et faire des contrôles tous les jours !

C’est avec plaisir que les jeunes lecteurs retrouvent Aneth et ses camarades. Depuis leur retour à l’école, Hermiald, qui est déjà très bizarre, agit encore plus bizarrement. L’élève semble cacher quelque chose derrière son étrange attitude. Va débuter alors une enquête pour Aneth et ses amis. Une enquête discrète, alors que le directeur a promis une semaine de rattrapage pour les cours. La bande dessinée, découpée en quatre chapitres, pour les enfants, offrent une nouvelle aventure à découvrir, à son rythme. Une histoire fantastique, avec des personnages charismatiques et étonnants, dans une enquête assez prenante et plutôt bien menée, entremêlée d’autres petits faits. L’humour est toujours présent et plaisant, avec cet univers kawaï qui plaît. La magie, les créatures incroyables et curieuses, la différence, l’amitié et la camaraderie restent au cœur de l’album. Le dessin reste rond et simple, avec des personnages expressifs et un univers joliment coloré.

Mystère & bizarrerie est le troisième tome de la série jeunesse Aneth apprentie sorcière, des éditions Glénat. Un album drôle, qui réunit école, magie, créatures, amitié, différence, enquête ans une nouvelle aventure pour l’héroïne et ses camarades.

