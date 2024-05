Exposition “La Beauté à nos pieds” de François Chapelain-Midy à Saint-Jean-Cap-Ferrat jusqu’au 26 mai

Dans le cadre des célébrations de ses 120 ans, le mois de mai à Saint-Jean-Cap-Ferrat est dédié à l’Art. Jusqu’au 26, le public est invité à découvrir l’exposition de François Chapelain-Midy, “La Beauté à nos pieds” à l’espace Namouna. Un titre évocateur puisque le bestiaire de cet artiste passionné par la nature décédé en 2007 est composé de plusieurs sculptures en bronze représentant des insectes, un monde souvent mal aimé et méprisé.

Enfant, François Chapelain-Midy, fils du célèbre peintre Roger Chapelain-Midy, est passionné par la nature et par les insectes. Il a suivi des études d’art à la célèbre Ecole Boulle avant de créer son entreprise de taxidermie, qui fermera ses portes en 1973. ll exerce de nombreux métiers car il maîtrise les techniques de la restauration et du soclage de minéraux de collection et d’art primitif, de même que les techniques du métal : tournage, brasure, forge et tournage sur pierre. Parallèlement, il est décorateur-sculpteur pour le Parc océanique Cousteau et a en charge la conception réalisation de l’aquarium de la Cité des sciences de la Villette. Il a également créé des décors de cinéma, notamment pour Jacques Rivette pour le film “La Belle Noiseuse” ou encore “Germinal” de Claude Berri.

Son bestiaire, qui a déjà pris place notamment au Jardin des Plantes et au Museum d’Histoire naturelle de Paris mais aussi au Jardin botanique de Monaco, est principalement peuplé d’insectes en bronze ciselés et patinés. En parcourant l’exposition de l’Espace Namouna de Saint-Jean-Cap-Ferrat, on s’amuse à essayer de les reconnaître. Le regard est attiré sur une sauterelle ou encore sur une punaise, insecte que l’on a trop souvent tendance à vite écraser. C’est l’épouse de l’artiste, Mireille Chapelain-Midy qui fait découvrir l’exposition et ses secrets aux visiteurs. Comme elle l’explique, le choix de sculpter des insectes s’est très vite imposé dans l’esprit de l’artiste. C’est en observant l’un d’entre eux dans son jardin que l’idée lui est venue. Dans ses sculptures, il a retiré tout ce que l’on peut considérer comme agressif sur ses insectes : les dards, les pattes, les crochets. La plastique des insectes, le mystère qui s’en dégage l’incitent à explorer leurs formes. Il leur redonne vie et les magnifie. Dès lors, le visiteur ne détourne plus son regard face à ces insectes mais les observe avec attention. Comme le disait si justement François Chapelain-Midy, « l’Homme se prend pour un être supérieur – il faut le remettre à sa place ».

L’exposition “La Beauté à nos pieds” est à découvrir jusqu’au 26 mai à l’Espace Namouna de Saint-Jean-Cap-Ferrat.