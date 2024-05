Les géants – Tome 8 – Nangali

Nangali est le huitième tome de la série jeunesse Les géants, des éditions Glénat, paru en avril 2024. Une bande dessinée de Lylian, Ingrid Chabbert, Paul Dourin et Charline Forns, qui présente une nouvelle héroïne, un géant, ainsi que la menace qui s’annonce…

Sur le continent australien, le cœur d’une jeune fille résonne d’un bel espoir. Elle s’imagine un voyage dans les étoiles. Elle regarde par sa lunette, où se trouve Mars. En effet, ce soir, la planète devrait être bien visible… Elle trouve enfin l’astre, mais trouve qu’il a une drôle de couleur. La planète rouge se colore d’une couche verte étrange. Puis, la jeune fille regarde dans ses revues scientifiques, pour savoir de quoi il s’agit. Des aurores boréales impressionnantes ont pu être observées sur Mars, dont les formes rappellent celles d’un ver ou d’un serpent. Une aurore baptisée aurore discrète, car elle n’a jamais été observée sur une autre planète. Mais alors qu’elle lit ces informations, une grande détonation retentie. Elle ouvre les rideaux de sa chambre et voit des météorites filées tout droit vers la ville. Une vision d’apocalypse pour la jeune fille qui va rapidement réveiller sa maman.

Ce nouvel album présente Nangali, qui ne semble pas trouver sa place entre sa mère et son père. Le fléau de météorites touche aussi l’Australie, et cela devant les yeux de la jeune fille. Sa mère veut la mettre en sécurité loin de Sidney, auprès de son père qu’elle connaît peu, dans une réserve naturelle. Sur le chemin, elle va rencontrer Moon, qui lui demande de retrouver son géant et de les rejoindre dans ce combat à venir. La bande dessinée est bien rythmée et découpée, présentant une nouvelle héroïne attachante, avec son propre passé, et son aventure à écrire. L’action ne manque pas, tout comme dépaysement. Un aspect écologique sensibilise les jeunes lecteurs, qui se retrouveront peut-être en certains personnages. La menace se fait de plus en plus grande et oppressante, pour les héros, qui doivent apprendre à maîtriser leur pouvoir et combattre les fléaux.

