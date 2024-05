Minecraft – Une aventure cherche et trouve

La collection Minecraft, des éditions 404, se complète avec un livre-jeu non officiel, une aventure cherche et trouve, paru en février 2024. Une aventure inédite et amusante, qui propose de retrouver l’univers de Minecraft, et de suivre Arthur, jeune villageois qui a décidé de prendre son destin en main !

Après un sommaire simple et efficace, une première double page présente une grande illustration. Un encadré explique qu’il s’agit d’un village de plaine. Les lecteurs incarnent Arthur, un jeune villageois. Ses parents, bergers, aimeraient que leur fils prenne la même voie. Mais Arthur rêve d’aventures… Tout le monde semble en panique, car les raids d’Illageois sont devenus trop routiniers. Dans cette première grande illustration, trois personnages sont à retrouver, ainsi que trois moutons. La deuxième double page présente le cœur de la forêt, où Arthur est parti, sans rien dire à ses parents, car ils n’y comprendraient rien.

Le livre-jeu invite à suivre et incarner Arthur, jeune homme qui ne rêve que d’aventures. Ainsi, il va parcourir le monde de Minecraft, des pentes enneigées, au désert, en passant par les terres du Nether… Des fabuleux lieux, où il va falloir observer attentivement, pour retrouver des personnages, monstres ou objets. Aussi, l’album, non officiel, offre surtout de grandes illustrations fourmillantes de détails, permettant de se plonger dans cet univers fabuleux. Le livre se termine avec quelques pages de jeux divers, toujours autour de l’univers du jeu vidéo, avec une page présentant les solutions. A retrouver également, deux planches de stickers, pour personnaliser cahiers, classeurs, lettres, dessins…

Une aventure cherche et trouve est un nouvel album, non officiel, de la collection Minecraft, des éditions 404. Un livre-jeu plaisant, qui présente une aventure inédite, suggérant de partir à la conquête de ce monde incroyable, tout en observant et recherchant des personnages, monstres et objets.