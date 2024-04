Les Clopin-Clopant est une nouvelle série de la collection Neuf, des éditions L’école des loisirs, qui débute avec Bande de bras cassés, paru en mars 2024. Un roman jeunesse d’Agnès Marot, qui présente un groupe d’aventuriers particuliers, dans un univers fantastique plaisant.

Les Clopin-Clopant mettent des affiches. Elle présente quatre héros sans peur et sans reproche. Un portrait fièrement cloué à tous les arbres des environs. Une bande de héros qui pourrait venir à bout d’une horde d’ogres affamés, en un claquement de doigt. Mais Grimm pense que c’est un peu trop, quand même. Grimm est petit, avec un chapeau pointu. Pour plomber l’ambiance, le lutin farceur s’y connaît ! Il rappelle que leur plus grande aventure a consisté à essayer de sauver un lapin nain coincé dans un arbre. Zoé pense que l’affiche n’est qu’un petit mensonge, et que de toute façon, ils seront bientôt célèbres et auront vécu pleins d’aventures…

Zoé est la narratrice de cette aventure, ainsi que la cheffe éclopée de cette joyeuse bande. Une humaine entourée d’une elfe magicienne, d’un lutin expert en potions et d’un barbare au grand cœur et aveugle. Une bande invraisemblable, qui va pourtant devoir assumer une première mission pour le roi. En effet, il va leur falloir partir pour le château Touron, pour y déloger une horde de yétis. Le récit est plein de surprise, et assez prenant, avec ces personnages plus ou moins handicapés, et attachants. Le récit met à l’honneur le courage, la tolérance, l’entraide et l’acceptation, dans une aventure plutôt amusante et pleine d’action. Des défis vont être à relever, pour pouvoir réussir cette première mission, qui va s’avérer plus périlleuse que prévue ! Des illustrations viennent agrémenter le récit, et plonger un peu plus les jeunes lecteurs, dans cette grande aventure.

Les Clopin-Clopant – Bande de bras cassés est le premier tome de cette nouvelle série de la collection Neuf, des éditions L’école des loisirs. Une aventure fantastique incroyable, entre amitié, courage et reconnaissance, qui offre un beau moment de lecture.

