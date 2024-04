Ma petite louve – Ed. Delcourt

Ma petite louve est un récit complet de Camille Garoche, paru aux éditions Delcourt, paru fin mars 2024. Une histoire intense, touchante, d’une sœur et d’un frère qui font difficilement le deuil de leur mère et vont s’occuper en cachette, d’une portée de louveteaux.

Un loup se promène dans les bois. Il regarde du haut de la colline, une voiture passée sur la route, en contrebas. Dans cette voiture, une jeune fille rouspète son petit frère Sacha. Elle lui demande d’arrêter de reculer. En effet, ils partagent des écouteurs, et le fil n’est pas assez grand. Puis, elle râle, car elle trouve le trajet trop long et espère bientôt arriver. Enfin, elle lâche l’affaire avec son faire et lui laisse les écouteurs et la musique. Le regard des deux enfants est attiré par une banderole qui crie « Mort aux loups et aux verts ». A côté, il y a un mouton pendu, ensanglanté et mort. Anouk trouve cela dégueu, elle semble horrifiée. Le père ne répond pas vraiment, et lui demande de regarder sur le GPS du téléphone, pour retrouver leur chemin… Elle demande à Sacha de lui rendre le portable, pour s’exécuter.

Le récit est touchant, présentant une famille qui, après la mort de la maman, part débuter une nouvelle vie, à la montagne. Sacha, le plus jeune, a perdu la parole, Anouk, quant à elle, se rebelle. Ils sont accueillis par leur oncle, un chasseur redoutable. La cohabitation semble difficile, pour tout le monde, et chacun reste à part. Par hasard, Sacha et Anouk vont découvrir un terrier, avec des louveteaux. Ils vont rapidement comprendre qu’ils sont orphelins, alors ils décident de s’en occuper. Avec l’aide de nouveaux camarades, ils tentent de sauver ces petites boules de poils. La bande dessinée est touchante, plutôt bien découpée, proposant de suivre ces deux enfants meurtris à leur façon, face au deuil et à l’incompréhension. L’album aborde d’autres sujets tels que la préservation des espèces, l’environnement, ou encore le harcèlement scolaire. Le dessin est tendre, plutôt rond et simple, avec des personnages expressifs.

Ma petite louve est un récit complet touchant, des éditions Delcourt. Un album intéressant et sensible, qui vient aborder différents sujets touchants les enfants, à travers l’histoire d’une sœur et d’un frère orphelins de mère, qui tentent de s’en sortir.

