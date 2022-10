Vinésime, la lotion de soin perfectrice

Aujourd’hui, nous vous présentons une petite nouveauté chez Vinésime, la gamme de soins élaborée à partir de concentré de pinot noir de Gevrey Chambertin (à quelques kilomètres de Dijon en Côte d’or) : la lotion de soin perfectrice. Autant vous dire que la petite Bourguignonne qui sommeille en moi a été ravie de découvrir cette petite nouveauté. On vous en dit plus.

Vinésime, la vigne comme vous ne l’avez jamais vu

Vinésime puise son efficacité au coeur des vignes de Bourgogne et dans l’excellence de ses concentrés naturels. En formulant des soin scientifique toujours plus performants, Vinésime s’engage dans une cosmétique nouvelle, porteuse de sens et de valeurs. L’extraordinaire formule inédite du complexe A2OC, associant concentré de pinot noir de Gevrey-Chambertin et le bourgeon de cassis noir de Bourgogne, offre la garantie d’un renouvellement des cellules. Vinésime offre alors à ses utilisatrices le meilleur de la cosmétique française.

La lotion de soin perfectrice – 65€ – 200ml

Originaire de Beaune (tout aussi connu pour ses vins mais aussi pour avoir accueilli Louis de Funès pour “la Grande Vadrouille”), la Bourguignonne que je suis ne pouvais pas rater l’occasion de parler d’une marque de sa région ! Jamais je n’aurais cru un jour dire que je pourrais utiliser des raisins de ma région dans un de mes soins cosmétiques. Je trouve l’idée tout d’abord très ingénieuse et je salue l’initiative de Vinésime pour avoir su sublimer encore plus la Bourgogne grâce à ses soins.

J’ai alors eu le plaisir de tester la lotion de soin perfectrice de chez Vinésime. Tout d’abord, lorsque j’ai ouvert mon colis, une délicieuse odeur en est sortie. Je n’avais pas encore ouvert mon soin que déjà j’étais charmée. Lorsque j’ai ouvert la lotion de soin perfectrice, cette délicate odeur de fruits que je ne connais que trop bien est venu titiller mes narines. Un véritable délice.

Le test de la lotion de soin perfectrice

Ensuite le test ! Lorsqu’on applique la lotion sur le coton, on a déjà un liquide aqueux, un peu comme un gel (mais c’est plus fluide). Une fois sur le visage, on sent tous les arômes se dégager et c’est un véritable moment de plaisir. L’avantage de cette lotion est qu’elle est adaptée même pour ma peau sensible. Vous pourrez l’utiliser aussi bien comme pré-soin ou tonique avant votre sérum et votre crème hydratante. Personnellement je l’utilisais aussi bien le matin que le soir. Le matin pour réveiller l’éclat de ma peau et l’hydrater et le soir pour apporter l’hydratation nécessaire pour la nuit.

Au final, avec ses actifs d’origine marine, permettant de renforcer la barrière cutanée, pour maintenir l’hydratation cutanée et ainsi atténuer les signes du temps, la peau est renouvelée et le grain de peau affiné, pour un aspect plus lisse ! En bref, on adore ! En plus, avec l’actif éclaircissant à l’action antioxydante, le teint est beaucoup plus lumineux. De quoi kiffer encore plus la Bourgogne et tout son patrimoine.

On a adoré testé cette lotion de soin perfectrice et on la recommande vivement !

Vous pouvez commander directement sur le site https://shop.vinesime.fr/fr/