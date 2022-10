Anna Roy : La maternité sans tabou – Mes 2 livres coup de cœur

Anna Roy, sage-femme au grand cœur, passionnée et sans filtre, vient de publier deux livres absolument fascinants. « C’est ma grossesse – Se poser mille questions, trouver enfin des réponses », une bible que les mamans et futures mamans seront heureuses de dévorer. Et sur un ton plus léger, la bande dessinée « Année Zéro », qui illustre avec humour le tourbillon que cela peut être de « devenir parent ».

« C’est ma grossesse – Se poser mille questions, trouver enfin des réponses » aux É ditions L’iconoclaste



S’il ne fallait choisir qu’un seul livre à offrir à une future maman, ce serait celui-ci sans aucun doute. Anna Roy passe en revue toutes les questions que l’on peut se poser en s’inspirant de ce qu’elle a pu observer auprès de ses clientes, ainsi que de sa propre expérience. C’est un livre qui pourrait s’apparenter à une bible, tant il y est riche : pas moins de 500 pages pour nous parler d’un sujet passionnant, la grossesse. Elle passe en revue tous les sujets, tous ! De quoi rassurer les femmes qui se sentent parfois démunies face à l’inconnu. Car comme le dit Anna Roy, il important de répondre à toutes les questions qui taraudent les femmes. Et ce, depuis le 1er test jusqu’au post-partum, oui, ce fameux post-partum que l’on minimise tous, et qui selon Anna Roy, dure pourtant trois ans.

Mon avis :

J’ai trouvé ce livre fascinant. La personnalité d’Anna Roy ressort clairement, sa passion, son franc-parler. On est sur un livre moderne, inspiré des choses qu’elle a pu vivre auprès de ses clientes depuis 10 ans. Le livre est certes conséquent, mais hyper bien construit, et l’index nous facilite bien la tâche. J’ai trouvé incroyable qu’elle note toutes les questions posées par ses clientes. C’est bien simple, tout y est, et si les questions peuvent paraître anodines, elles parleront forcément à plusieurs d’entre nous. Elle aborde le choix de la maternité, les interdits, les essentiels à maîtriser, l’importance de bouger et ses limites, comment apprivoiser son nouveau corps, les maux de grossesse, la sexualité, la préparation à l’accouchement. Sans oublier le post-partum qui conclut le livre en « beauté ».

En conclusion, ce livre est incroyable, achetez-le, offrez-le, prêtez-le à vos proches, sœurs et amies !

« Année Zéro » d’Anna Roy et Mademoiselle Caroline aux É ditions Delcourt/Mirages

« Année Zéro » est une bouffée d’oxygène. Anna Roy et Mademoiselle Caroline abordent les joies d’accueillir un enfant sans langue de bois. Les illustrations sont dingues, en totale cohérence avec les dialogues qui sont franchement réalistes. Ils vont permettre aux parents de dédramatiser certaines situations qu’ils vivent eux-mêmes au quotidien.

Mon avis :

J’ai adoré le personnage de Madeleine qui se sent complètement dépassée par les événements, enfin je devrais dire par l’arrivée de bébé. L’expression de son visage, les têtes désarçonnées notamment, qu’est-ce que c’est drôle de voir ces parents en alerte, même si on est aussi passé par là… On reconnaît bien le côté franc d’Anna Roy qui évoque des sujets sans tabou encore une fois. Notamment ces incessantes réflexions des gens qui nous entourent : « profitez, cela passe vite », « prends ton mal en patience », « il est malade ? C’est rien, il fait son immunité » et plein d’autres à découvrir sans plus tarder.

En conclusion, vous allez compatir, rire, pleurer peut-être, vous remémorez de doux souvenirs ou vous préparez à l’avenir. En tout cas, une chose est sûre, le livre invite les couples à dédramatiser les situations qu’ils vivent depuis l’arrivée de bébé. Et à les rassurer : le meilleur reste à venir !…