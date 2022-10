Le Fantasme : petits mensonges entre adultes

Partagez





“Le Fantasme” de Jean-François Cros semble au premier abord éculé. Guillaume, écrivain à la mode, est en couple avec Caroline, cadre en reconversion professionnelle. Entre deux entretiens négatifs, Caroline tombe sur le dernier roman de Guillaume. L’histoire d’un homme marié éprit d’une jeune femme qui ressemble à s’y méprendre à l’ancienne stagiaire de Guillaume.

Sur cette base, on s’attend à une énième dispute de couple animée en bons mots. Surtout que ce fantasme est mis à jour quand un dîner d’amis est prévu. Détrompez-vous, Jean-François Cros se joue d’une situation maintes fois vue pour mieux nous plonger dans un jeu de faux-semblants machiavélique. L’écriture est ciselée et empreinte d’une malice qui mettra à mal vos préjugés.

Petits mensonges entre adultes

Si le verbe est savoureux, la mise en bouche par ce quatuor de comédiens est délicieuse. On ressent une complicité sur scène tout au long de ce déballage intime. La finesse d’interprétation est un régal tant les mensonges et demi-vérités s’accumulent à un rythme effréné. Tout le monde perd pied. Le comique de situation s’étrille au fur et à mesure que les masques tombent. Le rire laisse place à une sincérité dramatique.

Les dés étaient pipés depuis le départ avec cette dispute entre un Cyrille Eldin pince-sans-rire et une Noémie de Lattre émotive. On percevait un malaise. Ce non-dit se révèlera destructeur pour le couple formé par Raphaëlle Cambray et Arnaud Gidoin. À malin, malin et demi. Comme le dit Guillaume : “Un lâche vu de dos, c’est un courageux.” Et faire à face à ce fantasme est un réel plaisir non simulé.

Le Fantasme

à La Comédie des Champs-Élysées jusqu’en décembre.