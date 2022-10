DUO – Un artbook des éditions Glénat

DUO est une expérience artistique unique, qui regroupe plus de 100 artistes, formant ainsi des duos inédits. Un artbook, des éditions Glénat, paru en octobre 2022, qui présente aussi un projet ambitieux, collaboratif, d’une ampleur internationale, initié il y a plus de dix années déjà !

DUO est un bel ouvrage, au format italien, de 160 pages, regroupant ainsi plus de 110 artistes. L’histoire de deux carnets itinérants, qui sont passés de main en main, au rythme des rencontres, permettant ainsi de former 57 duos d’exception. Il y a de grands noms internationaux à retrouver, mais aussi français, tout comme des artistes émergents. Ces artistes viennent de l’illustration, de la bande dessinée, de l’animation, pour conjuguer, ici, leurs talents et dépasser les distinctions de genres et de médias, offrant des duos uniques, présentés en version bilingue. Une préface et une introduction débutent l’ouvrage.

Les cinq-sept illustrations, sur double page, sont ensuite à découvrir. Une immersion foisonnante, étonnante, captivante et curieuse à la fois, avec ces illustrations, plus ou moins colorées, au graphisme différent, à chaque fois. Le résultat de ce long périple est beau et grandiose, très surprenant et rare ; riche d’une diversité de styles et de techniques, où s’entremêlent différents univers et références. La thématique ce cet ouvrage et des illustrations est le partage, vu ici de différentes manières, ce qui reste intéressant. Les doubles pages se répondent, entre dialogue, respect, art, équilibre, harmonie, créativité, concordance, vision, conciliation… A noter que les bénéfices des ventes de l’ouvrage seront reversés à la fondation EPIC, qui vient en aide à de nombreuses organisations sociales pour lutter contre les inégalités qui affectent l’enfance.

DUO est un bel ouvrage artistique, des éditions Glénat, qui réunit plus de 110 artistes, pour une expérience unique. Un artbook majestueux, curieux, fascinant, aux univers divers et variés, qui propose de découvrir le partage, selon les visions et personnages de chacun.

