“Double Je : Berger et Moi” – Un Hommage Envoûtant à Michel Berger

“Double Je” référence à l’album éponyme de France Gall et Michel Berger, réveille le génie musical de cette icône disparue trop tôt. Joshua Lawrence incarne la passion du poète Berger, tissant une toile poétique et musicale qui captive l’audience dès les premières notes.

“Double Je : Berger et Moi” est bien plus qu’un simple spectacle hommage, c’est une exploration émouvante de l’héritage musical et poétique de Michel Berger. À travers la vision artistique de Joshua Lawrence, le public est invité à redécouvrir les chansons intemporelles et iconiques qui ont marqué des générations.

Une Connexion Musicale Intime

Au fil du spectacle, Joshua partage son amour pour Michel Berger à travers une performance vocale troublante, accompagnée par la légèreté et l’élégance de ses doigts dansants sur les touches du piano. C’est une expérience intime où chaque chanson devient une fenêtre ouverte sur l’âme de l’artiste.

Une Rêverie Musicale

“Double Je” n’est pas une imitation de Michel Berger, mais une réinterprétation émotionnelle de son œuvre. Joshua Lawrence nous plonge dans un monde d’art, d’écriture et d’amour avec une sensibilité et une pudeur remarquables. Le spectacle est ponctué d’interviews radio de Berger, créant un dialogue imaginaire entre les deux artistes.

Un Voyage Musical Inoubliable

Les titres emblématiques de Michel Berger, tels que “Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux”, “Paradis Blanc” et tant d’autres, prennent vie à travers les interprétations envoûtantes de Joshua Lawrence. Entre les chansons, des anecdotes et des événements marquants de la vie de Berger sont livrés avec douceur et mélancolie, enrichissant encore plus cette expérience immersive.

INFORMATIONS PRATIQUES

Festival Off d’Avignon 2024 – Représentations du 29 juin au 21 juillet 2024 (sauf les jeudis)

BA Théâtre (ex Sham’s) – 25 rue Saint-Jean-Le-Vieux – Place Pie – 84000 Avignon

