Dis, pourquoi les océans sont pollués ? est un album jeunesse, des éditions Delachaux et Niestlé, paru en mars 2024. Un ouvrage d’Olivier et David West, qui vient répondre aux questions des enfants, sur la pollution des océans, l’impact du plastique sur la vie marine…

Il est expliqué, avec la Terre représentée, que la planète est très humide. En effet, sa surface se trouve recouverte d’environ 71% d’eau. Il y a cinq océans qui restent très importants pour nous. Ces océans contiennent plus de 90% des organismes vivants. Toute cette eau est importante, car elle régule le climat de la Terre, en absorbant l’excès de chaleur. Les océans procurent également 70% de l’oxygène que nous respirons. Le phytoplancton absorbe le dioxyde de carbone et produit de l’oxygène. Mais nos océans vont mal et cela reste principalement dû à l’activité humaine !

Le documentaire est intéressant et curieux, avec de grandes illustrations et un texte mis en page, pour interpeller. En effet, la mise en page se voit travaillée, pour informer, mais surtout pour marquer les esprits et captiver les jeunes lecteurs. Ainsi, à chaque page, se trouve au moins une illustration qui marque, ainsi qu’un texte, plus ou moins courts, avec des mots, pour certains écrits en gras, pour bien les garder en mémoire. Le livre vient ainsi répondre aux questions des enfants, sur les mers, la pollution le plastique, la vie marine, le réchauffement de l’eau. Un sujet d’actualité complexe, qui marque aussi les enfants. Ainsi, le documentaire vient explique ce sujet complexe et pourtant important, pour sensibiliser la jeune génération. Le livre riche et simple à la fois, pour les enfants. Il propose aussi des solutions pour agir et sauver les océans.

Dis, pourquoi les océans sont pollués ? est un documentaire des éditions Delachaux et Niestlé. Un livre fort intéressant et pédagogique, pour vient répondre aux enfants, sur la pollution des océans, la décharge flottante, l’impact du plastique sur la vie marine, la montée des eaux…

Lien Amazon