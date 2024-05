Des femmes guettant l’annonce – Ed. Sarbacane

Des femmes guettant l’annonce est un récit complet de Fedwa Misk et Aude Massot, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2024. Une bande dessinée touchante et intéressante, qui présente le road trip de trois femmes, unies dans la lutte pour le droit à l’avortement.

A Marrakech, dans le quartier des hôpitaux, une femme se fait opérer, se fait avorter. Malheureusement, les choses ne passent pas bien. Après une hémorragie, et malgré le défibrillateur, la femme décède. Bientôt, un article, sur ce fait, est à la une. Pendant ce temps, des personnages mènent un débat pour la légalisation de l’avortement. Dans le quartier Maârif, à l’association libre des femmes de demain, des femmes aimeraient avoir des chiffres sur les avortements clandestins. Salma demande à Nisrine de bien vouloir lui donner ses notes, car elle a besoin de tout rassembler pour son intervention. Nisrine apprend qu’elle ne va plus s’occuper du plaidoyer… A la fin de la réunion, Nisrine avoie un message à son amie Lila. Elle veut la rejoindre au restaurant. Lila passe commande, mais en pensant au plat de son amie, elle a des nausées. Elle court vomir aux toilettes.

Lila est tombée enceinte, en plein débat national, sur l’avortement. Au Maroc, les autorités mettent la pression sur les praticiens, qui n’ont pas le droit de faire des interruptions volontaires de la grossesse. Nisrine va accompagner son amie dans cette douloureuse épreuve. Chez un premier praticien, elles rencontrent Malika, épouse et maman de cinq enfants. Malheureusement, leur rendez-vous avec le docteur va être annulé. Les trois femmes commencent donc un road trip éprouvant et dangereux, afin de trouver une solution rapide et définitive. Le récit est touchant, bien rythmé et plaisant à découvrir. Il présente un lien intime qui va lier les femmes entre elles, petit à petit, offrant une belle amitié naissante. Derrière ce long voyage, il y a aussi la lutte des femmes, pour le droit à l’avortement, dans leur pays. Le dessin reste simple, avec un trait dynamique et rond, assez plaisant.

Des femmes guettant l’annonce est un récit complet touchant et captivant, des éditions Sarbacane. Un road trip de trois femmes attachantes, qui cherchent une solution pour avorter, dans un pays où cela est interdit, offrant un voyage éprouvant et dangereux, mais aussi rocambolesque.

