Don Juan – L’invité de pierre

L’invité de pierre est le second tome de la série DonJuan, de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Diego Oddi, parue en avril 2024, dans laquelle les aventures du personnage complexe et perfide se poursuivent.

A Séville, dans la nuit, un homme, sous une cape, arrive vers une belle demeure, en souriant. A une fenêtre, un homme le surveille, il regarde attentivement cet homme étrange, dehors. Il parcourt quelques couloirs, pour aller écouter à une porte. Là, il entend une femme répondre à l’homme en capuche. Elle demande à son ami de s’approcher vers la lumière, qu’elle puisse le voir. Elle le retrouve mystérieusement bien silencieux, par rapport à d’habitude. L’homme commence à chuchoter, mais la femme réplique aussitôt. Elle explique au marquis qu’il n’a pas besoin de chuchoter, car elle a toute confiance en sa servante. L’homme s’approche alors demandant à Ana de lui donner sa main. Mais la femme recule, elle ne reconnaît pas le marquis. L’homme tente de la rassurer, affirmant qu’il est celui qu’elle a prié de venir la rejoindre ce soir… Ana proteste et demande qui il est.

Don Juan, séducteur sans scrupules, continue ses méfaits, tout en se moquant des conséquences, pour ceux qui restent. Ainsi, alors qu’il doit fuir Séville, il veut séduire une nouvelle femme à Dos Hermanas. Il enrôle, avec lui, son serviteur, Catalinon, qui ne semble pas toujours de même joie que son maître. La bande dessinée vient donc conclure cette aventure, et présenter ce personnage fourbe. L’homme qui pensait tenir les ficelles de son destin, va subir la vengeance d’une famille, ou une sanction divine. Le récit reste plutôt bien rythmé, présentant toujours les frasques de cet homme imbu de lui-même. Mais les vents semblent tourner, même si le personnage reste le même et cela jusqu’au bout. Le récit oscille ainsi entre les espoirs qu’il change, se rende compte… L’album garde les termes de son concepteur originel, pour être au plus proche de ce personnage de légende.

L’invité de pierre est le second tome de la série Don Juan, des éditions Glénat. Un mythe universel à découvrir ou redécouvrir, dans cet album captivant et bien rythmé, présentant un séducteur sans scrupules, complexe et perfide, qui va devoir affronter la justice divine.