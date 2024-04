La Fnac de Cannes fait son cinéma du 16 au 25 mai

Du 13 au 25 mai aura lieu la 77e édition du Festival de Cannes. Pendant douze jours, la ville va accueillir plusieurs milliers de festivaliers et des célébrités venues du monde entier. Mais il n’y aura pas qu’aux abords des célèbres marches et sur la Croisette qu’on pourra croiser des personnalités du cinéma. Du 16 au 25 mai, la Fnac de Cannes va proposer plusieurs événements gratuits sur la terrasse du magasin : des showcases, des rencontres et des dédicaces. Voici le programme :

Jeudi 16 mai à 14h, l’actrice Lolita Chammah viendra parler de son premier roman J’ai regardé la nuit tomber (éditions Stock), qui paraîtra le 2 mai.

A 17h, le comédien et chanteur Aliocha Schneider dévoilera quelques titres de son premier album en français. Le showcase sera suivi d’une séance de dédicaces.

Vendredi 17 mai à 16h, l’actrice Vahina Giocante viendra à la rencontre du public pour évoquer son livre A corps ouvert (éditions Robert Laffont).

Samedi 18 mai à 14h, la Fnac de Cannes accueillera le chanteur Alain Chamfort pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de “L’impermanence”, qu’il qualifie d’ultime album après plus de cinquante ans de carrière.

A 18h, Laurent Hopman et Renaud Roche, lauréats du Prix BD Fnac France Inter 2024, viendront dédicacer leur BD Les guerres de Lucas (Deman Editions). Cet événement sera complété par une exposition des planches sur la terrasse du magasin jusqu’au 6 juin 2024.

Lundi 20 mai à 18h, la journaliste cinéma Sandra Mézière dédicacera son livre La symphonie des rêves (Blackelephant Editions).

Mercredi 22 mai à 15h30, la Fnac de Cannes, partenaire du projet Moteur ! invite le public à découvrir les films des 25 lauréats de la saison 8.

Jeudi 23 mai à 16h, l’actrice Alice Pol rencontrera le public et dédicacera son deuxième thriller En eaux vives (éditions Robert Laffont), qui paraîtra le 16 mai.

Vendredi 24 mai à 14h, l’acteur, réalisateur et scénariste Hippolyte Girardot dédicacera son roman autobiographique, Un film disparaît (éditions Seuil). Du 14 mai au 5 juin, il sera à l’affiche de A.D.A : L’argent des autres au théâtre Anthéa d’Antibes aux côtés de Béatrice Agenin, Aure Atika, Alex Vizorek, dans une mise en scène de Daniel Benoin.

Samedi 25 mai à 11h, l’acteur Samuel Le Bihan rencontrera le public. Parrain de la 9e Semaine du Cinéma Positif placée sous les auspices du Festival de Cannes, il parlera également de son livre Un bonheur que je ne souhaite à personne (éditions J’ai Lu).