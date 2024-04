Malle des Trésors Massenez : coffret d’exception

Vous êtes à la recherche d’un cadeau somptueux ou d’une manière élégante de vous faire plaisir ? Ne cherchez pas plus loin que la Malle des Trésors Massenez. Cette création époustouflante allie l’expertise de la Distillerie Massenez à l’artisanat d’excellence de Norline Atelier. La première est reconnue pour ses Eaux-de-Vie, Crèmes et Liqueurs depuis plus de 150 ans. Le second est leader français dans la fabrication de mallettes et coffrets de présentation depuis plus de 50 ans.

Un coffret d’exception

La Malle des Trésors Massenez est un écrin d’une élégance intemporelle conçu sur mesure pour accueillir les trois plus belles Liqueurs de la Distillerie Massenez. Chaque détail de cette malle a été méticuleusement pensé. En effet, sa structure est composée de bois de peuplier et fabriquée dans les ateliers de Norline en Île-de-France. Quant à son revêtement en similicuir résistant, il est réalisé à la main par des artisans experts.

Le design de la malle s’inspire des mallettes de voyage classiques, sublimé par des poignées et des cornières dorées pour une touche de sophistication supplémentaire. À l’intérieur, un plateau doré met en valeur les trois liqueurs présentées qui se reflètent dans un plexiglas miroir. Le résultat donne une malle absolument magnifique qui vient sublimer les superbes bouteilles qu’elle contient.

Les Trésors Massenez

Mais venons-en aux stars de ce coffret : les Trésors Massenez.

La collection commence en 2016 avec la Liqueur de Poire Golden Eight®, rapidement devenue l’un des best-sellers de la Maison. Il suffit d’y glisser les lèvres pour en comprendre l’engouement. La saveur de cette liqueur est exceptionnelle, délicate et raffinée. Ses arômes sucrés et parfumés de poires fraîches et sa texture soyeuse en font une expérience gustative subtile et élégante.

En 2020, pour célébrer les 150 ans de la distillerie, la Liqueur Dom Pacello Royal Orange® voit le jour. Son effluve paradisiaque, mêlant des arômes vifs et puissants d’agrumes, nous transporte dans un voyage sensoriel.

Enfin, en 2022, naît Djebenah Buna®, une Liqueur de Café unique réalisée en collaboration avec Vincent Ballot, Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur. Son excellence se retrouve dans une expérience gustative riche et complexe alliant des arômes riches de café fraîchement torréfié à une douceur crémeuse et une subtile amertume. Sa texture veloutée et sa chaleur persistante en font une délectable dégustation pour les amateurs de café et de spiritueux.

Un artisanat et une tradition d’excellence

Norline Atelier, un nom qui évoque excellence et savoir-faire français depuis 1961, est un partenaire de choix pour la création de cette malle d’exception. Reconnu comme un leader en France et à l’international, Norline s’engage à maintenir son excellence et son innovation.

Quant à la Distillerie Massenez, ses produits sont présents dans les lieux les plus prestigieux du monde depuis 1870. Située dans les somptueux vergers du Val de Villé en Alsace, elle continue d’innover et de renouveler son image tout en préservant son héritage de distillation artisanale.

Un cadeau d’exception

La Malle des Trésors Massenez est une édition limitée proposée au prix de 1250€ TTC. Disponible dès avril 2024 sur la boutique en ligne ainsi que dans les boutiques partenaires, elle est le cadeau idéal pour les amateurs de liqueurs fines et les connaisseurs à la recherche d’une expérience gustative et visuelle exceptionnelle.