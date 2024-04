La sitcom “Terminal” dès lundi 22 avril sur Canal + : rencontre à Canneseries

A partir de lundi, Canal + diffusera les premiers épisodes de “Terminal”, la nouvelle sitcom de Jamel Debbouze avec Ramzy Bedia, vingt-cinq ans après l’arrêt de “H”. Cette fois, l’action se déroule dans un aéroport et plus particulièrement au sein de la compagnie Flywingz, composée d’employés plus drôles et plus incompétents les uns que les autres.

Le public de Canneseries a eu la chance de la découvrir en avant-première lors de la soirée d’ouverture, en présence de Jamel Debbouze qui est à la fois co-auteur, co-réalisateur et co-producteur, Ramzy Bédia et d’une grande partie du casting ( Camille Chamoux, Doully, Tristan Lopin, Brahim Bouhlel, Alexandra Roth, Samuel Bambi, Laureen). Quel plaisir d’entendre les rires des spectateurs résonner dans le Grand Théâtre Lumière, complet pour l’occasion ! Tout le casting de “Terminal” présent dans la salle n’a pas boudé non plus son plaisir de voir la série sur ce mythique écran du Palais des Festivals. Comme l’a souligné le réalisateur Mohamed Hamidi, “c’est un produit très télévisuel et le voir dans une salle de cinéma comme lors de la projection cannoise est un peu perturbant !”.

Le lendemain matin, dans un salon de l’hôtel Majestic Barrière, c’est en toute décontraction et dans la bonne humeur, que s’est déroulée la conférence de presse de “Terminal” avec Jamel Debbouze, le réalisateur Hamidi et ceux qui constituent l’équipe de cette compagnie aérienne low cost vraiment pas comme les autres. Comme l’on pouvait s’y attendre, ils ont fait le show et ont répondu avec humour (mais aussi avec sérieux) aux questions des journalistes. Presque toute l’équipe venant de la scène, les joutes verbales et les réparties ont fusé pendant la conférence de presse. Personne n’a donc été étonné d’apprendre par Jamel que l’improvisation était au rendez-vous sur le plateau. “Le propre de notre métier est la surprise et on devait surprendre le public présent sur le tournage en permanence.”

Une sitcom enregistrée en présence du public

Ce qui frappe en voyant la série, c’est qu’on entend des rires. En effet, la sitcom a été tournée en studio, avec la présence d’un public. Comme l’ont reconnu les comédiens, un tel dispositif est galvanisant. Il a donc fallu reconstituer le décor d’un aéroport et d’un avion. Comme l’hôpital avec “H”, l’aéroport est “un lieu de croisement, de rencontres propices aux situations burlesques.” Jamel Debbouze reconnaît que “c’est un terrain de jeu fantastique pour la sitcom. Chaque épisode démarre sur un événement anodin que les protagonistes vont transformer en avalanches de situations plus folles les unes que les autres”.

De nombreux guests

Dans cette compagnie à laquelle personne n’aurait envie de faire confiance pour partir en voyage, chaque personnage représente un stéréotype, à commencer par Ramzy Bédia qui interprète le pilote, incompétent et dépassé par les événements et ce, dès le premier épisode où un boulon, trouvé par hasard dans l’avion va retarder l’embarquement. On retrouve aussi l’hôtesse de l’air superstitieuse et adepte des horoscopes, la syndicaliste, les employés chargés du contrôle des voyageurs…

Au milieu de toute cette équipe de bras cassés, au fil des épisodes, vont apparaître plusieurs guests, parmi lesquels Jamel Debbouze qui a confié qu’il s’était senti frustré de voir ses amis s’amuser sans lui. “Alors, je suis venu m’amuser avec eux !”. On pourra aussi apercevoir Kad Merad, Camille Cottin, Manu Payet et bien d’autres.

Pour découvrir la compagnie Flywingz et son personnel haut en couleurs, rendez-vous dès lundi soir sur Canal + !