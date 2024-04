Partagez





Helsingør – Explorez l’univers d’Hamlet dans une pièce immersive au Château de Vincennes ! Créée en 2018, jouée de 2019 à 2021 à guichets fermés, ne manquez pas la nouvelle programmation en avril 2024 pour quelques représentations.

Dans les couloirs historiques de Helsingør, là où l’ombre d’Hamlet plane depuis des siècles, une expérience théâtrale immersive prend vie. Au Château de Vincennes, une adaptation unique de la pièce de Shakespeare offre aux spectateurs une plongée inédite dans l’univers tragique du prince danois.

Théâtre Immersif, vivez Hamlet !

Helsingør, célèbre pour être le château d’Hamlet, se métamorphose en scène vivante où l’histoire rencontre l’innovation théâtrale. Cette adaptation inédite de la pièce de Shakespeare offre aux spectateurs une immersion totale dans un monde où les frontières entre réalité et fiction s’estompent. Dans ce théâtre à six dimensions, le public est invité à explorer librement, plongeant dans une narration en temps réel où chaque instant révèle de nouvelles facettes de l’intrigue.

Exploration des Thèmes Universels

Les spectateurs sont conviés à une plongée dans les abysses de la folie et de la peur, explorant ainsi les thèmes universels qui ont forgé la renommée d’Hamlet. Les histoires entrelacées offrent une perspective inédite sur la tragédie et réunissent les différents points de vue dans une exploration à la fois esthétique, littéraire et psychologique des différents protagonistes de cette tragédie légendaire.

Arpenter les couloirs d’Helsingør

Dans cette adaptation immersive, les visiteurs se lancent dans un voyage fascinant à travers les intrigues complexes d’Hamlet, de Claudius et d’Ophélie. L’action se déroule en temps réel, offrant une expérience dynamique où plusieurs histoires s’entrelacent dans une narration fluide et captivante, rappelant le concept du “Livre dont vous êtes le héros”. Cette immersion profonde dans les méandres de la tragédie offre aux spectateurs l’occasion unique d’explorer les thèmes universels de la folie et de la peur, tout en découvrant une nouvelle perspective sur la mythique cité danoise d’Elseneur, nom original de la cité danoise : Helsingør.

Les Espaces Le spectacle a lieu dans six espaces qui deviennent les décors de la pièce : Espace Du Pouvoir “la salle du trône” => au château de Vincennes la « salle du conseil »

Espace De La Religion “la chapelle” => au château de Vincennes la « Sainte-Chapelle »

Espaces De L’intime “la chambre royale” => au château de Vincennes la « chambre du roi »

“la chambre d’Ophélie” => au château de Vincennes la « salle du puits »

“la chambre de Laërtes” => au château de Vincennes la « cellule du marquis de Sade »

Espaces De La Tragédie "le jardin" => au château de Vincennes la « cour au puits » D'après : William Shakespeare Création immersive : Léonard Matton Avec : Roch-Antoine Albaladéjo – Dominique Bastien – Loïc Brabant – Benjamin Brénière – Cédric Carlier – Michel Chalmeau – Zazie Delem – Camille Delpech – Marjorie Dubus – Anthony Falkowski – Gaël Giraudeau – Thomas Gendronneau – Jean-Loup Horwitz – Laurent Labruyère – Mathias Marty – Claire Mirande – Jacques Poix-Terrier – Matthieu Protin – Jérôme Ragon – Hervé Rey INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION Représentations du 26 avril au 25 mai 2024 à 20h30 Chateau de Vincennes – Av. de Paris, 94300 Vincennes

