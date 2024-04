Une année ensemble – Ed. L’école des loisirs

Une année ensemble est un album jeunesse, de Claire Lebourg, paru aux éditions L’école des loisirs, en mars 2024. Un livre, comme un imagier, qui vient présenter des scènes du quotidien, durant les quatre saisons de l’année, entre amis, famille, inconnus…

C’est avec l’automne et la terrasse du café que débute la découverte. Tigrou tient Tim par la patte, et fait signe de la patte à un chat, dans le café. Grominet semble emmener, sur son vélo, Sardine et Bisou, pour l’école. Quelques autres chats prennent un café sur la terrasse du café, tranquillement devant le journal ou en discutant. A l’école, les chatons font de la peinture, colorient, dessinent, dorment, lisent, ou encore discutent… Dans l’entreprise, des chats sont en réunion, tandis que d’autres travaillent sur leur ordinateur, sont au téléphone, ou passent l’aspirateur. L’un change une ampoule, un autre dort sur le canapé.

A chaque double page, ou presque, une nouvelle grande scène est à découvrir. En effet, l’album au long format présente de grandes scènes différentes, rythmant les saisons, à commencer par l’automne. Un univers de félins, que l’on retrouve, plus ou moins, à chaque saynète de la vie quotidienne. L’album est presque sans texte, il est plus comme un imagier, qui présente les saisons et les lieux. Ainsi, après le café, qui revient à chaque saison, les jeunes lecteurs retrouvent l’école, l’entreprise, le parc, la librairie… Des lieux de rencontres, où les chats se croisent, s’amusent, discutent, travaillent… Le livre est original et plaisant, proposant de suivre le quotidien de ces chats, qui rappellent le nôtre. Les enfants peuvent donc s’immerger dans cet univers amusant, simple et parlant. Le dessin est plein de détails, proposant un trait fin et fluide, ainsi qu’un univers tendre.

Une année ensemble est un album jeunesse, comme un curieux imagier, des éditions L’école des loisirs. Un livre qui propose de découvrir les saisons de manière imager, à travers le quotidien de chats, comme des personnages qui partagent des tranches de leur vie.

