Ecolodges Écrin d’Auvergne – Un espace bien-être inédit « Harmonie Sensorielle »

Et si vous vous autorisiez un vrai break durant le mois de septembre le temps d’un week-end en amoureux ? L’année dernière, je vous présentais Écrin D’Auvergne, un écolodge dans le Cantal qui promet de vrais moments de détente. Bonne nouvelle, l’établissement propose un nouvel espace “Harmonie sensorielle” : une grotte de sel rose d’Himalaya pour se purifier et une tisanerie pour se reposer après la séance…

Qu’en ai-je pensé ? Je vous dis tout sur cette expérience inédite !

Écrin D’Auvergne – La parenthèse qui fait du bien !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Écrin d’Auvergne, je vous encourage à redécouvrir l’article que je leur ai consacré l’année dernière. Je vous présente l’établissement dans le détail de façon à ce que vous puissiez vous projeter. Séduite par mon expérience, j’étais certaine d’y retourner l’année suivante avec mon amoureux. Sans surprise, le plaisir était le même, car j’ai toujours cette impression d’être au milieu de « nulle part », en pleine nature, et pourtant pas si loin de Clermont-Ferrand.

Un nouvel espace nommé « Harmonie Sensorielle »

Une fois chez Écrin d’Auvergne, j’ai gentiment été invitée à découvrir ce nouvel espace en avant-première. Les propriétaires m’ont expliqué qu’il n’en existait pas d’autres dans la région, et j’ai apprécié qu’ils continuent à surprendre leur clientèle avec passion.

Il s’agit donc de l’espace « Harmonie Sensorielle » qui se compose d’une salle avec un mur de sel rose d’Himalaya visant à libérer des microparticules de sel chargées en ions négatifs dans l’environnement. Il semblerait que cela travaille positivement sur l’organisme ainsi que le système immunitaire. Objectif du soin ? Se relaxer bien sûr, relâcher la pression et respirer pleinement…

Une expérience… sensorielle ?

Honnêtement, je ne savais pas à quoi m’attendre avec cet espace « Harmonie Sensorielle » même si j’ai trouvé audacieux de proposer un tel soin, peu connu, voire inédit. La salle est habillée de rose, à l’image même du mur de sel d’Himalaya. Deux fauteuils sont à disposition pour faire le soin en duo. On s’installe confortablement pendant que le propriétaire lance la machine. Durée, à peu près 20 minutes.

Et il n’y a plus qu’à faire parler nos sens : la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat.

Mon ressenti

Différent de celui de mon conjoint, car je n’ai pas réussi à lâcher prise. Lui, en revanche, s’est détendu quasi instantanément, il s’est même endormi. Par contre, en sortant, j’ai clairement ressenti un relâchement de mon corps, au point d’avoir sommeil. Et cela tombe plutôt bien, puisque les propriétaires proposent de prolonger le moment de détente dans une magnifique tisanerie propice à la quiétude. Un véritable coup de cœur pour ma part, sensible à l’ambiance générale, notamment cette décoration élégante et dépaysante. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de déguster une tisane maison, quel délice !

Écrin d’Auvergne n’aura aucun mal à séduire sa clientèle avec ce nouvel espace détente qu’ils pourront compléter avec le spa privatif présent pour chaque chambre. Un conseil, installez-vous confortablement, observez la nature au loin, respirez un grand coup, et… profitez de chaque minute de détente…