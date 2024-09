Nevermoor – Tome 2 – Éditions Jungle

Partagez





Après avoir réussi les premières épreuves d’entrée à Nevermoor, la jeune Morrigane Crow se prépare pour les suivantes. Bien que Jupiter ne soit pas de la plus grande aide, ni le plus stressé à propos de leur mensonge, la jeune fille ne peut s’empêcher d’être inquiète. D’autant que l’ombre du Wundereur pèse encore sur ce pays magique !

Second tome de cette adaptation enchanteresse des romans de Jessica Towsend.

À retrouver depuis le 29 août 24, aux éditions Jungle collection Pépites. (+8)

Le décor :

Nevermoor, la ville en fête pour les prochaines qualifications…

Dans les cuisines de la société Wundrous, on s’affaire. Morrigane s’étonne de voir un étranger à la grande table, lisant son journal ! Ce n’est autre que le neveu de Jupiter, son mentor, dont le visage est orné d’un cache œil, lui donnant un air aussi sympathique que sa petite personne !! Condescendant et arrogant, ce qui clôture très vite la rencontre.

Un peu plus tard, elle décide d’aller découvrir les couloirs du bâtiment, poussée à la curiosité par Hawthorne. Malgré ses réticences quant à outrepasser une des trois règles fondamentales de l’hôtel, les voilà partis à la recherche d’une porte qui pourrait s’ouvrir ! Et c’est exactement ce qu’ils trouvent, grâce à un cadeau fait à Morrigane par Jupiter. La férule ornée de son parapluie, correspond étrangement à la serrure de la porte. Serait-ce un piège ?!!

La porte s’ouvre, et laisse place à un étonnant spectacle : une simple lanterne est posée au sol en plein centre de la pièce. Projetant leurs ombres comme des ombres chinoises sur les murs ! Tout deux s’en amusent, jusqu’au moment où la jeune fille embarque son ami dans un récit sombre. Là, des ombres terrifiantes apparaissent comme un cauchemar.

Tandis que les deux adolescents effrayés, tentent de comprendre ce qu’il s’est passé, une ombre en forme de loup fuit dans les escaliers…

Le point sur la BD :

Un nouveau tome, publié aux Éditions Jungle, où la magie rime avec malédiction du Merveillon ! L’hermenier à cette capacité de rendre les adaptations ou ces œuvres, consistantes et entraînantes. Cette seconde partie s’axe autour des différentes épreuves d’entrée dans l’établissement pour lequel l’héroïne a été choisie. Les doutes nombreux sont présents dans tout le récit. D’abord, parce qu’elle ne peut faire confiance à personne, dans ce nouvel univers qu’est Nevermoor. Et puis parce qu’elle n’y a pas vraiment sa place.

On découvre, comme elle, pas à pas, des vérités et le fameux héritage du Wundereur ! Ce personnage énigmatique et effrayant, voit son identité révélée, à la grande surprise des lecteurs !

Le ton sombre et particulier de l’œuvre, que Thomas Labourot représente, est absolument présent. Chaque scène est d’une magie envoûtante, tantôt lumineuse, tantôt d’une noirceur profonde pour contraster avec le thème principal !

La conclusion :

Ce Nevermoor, est plus que jamais un mélange d’Alice aux pays des merveilles et de Harry Potter !!! De la fantasy pure, avec un monde sans queue ni tête où les lecteurs doivent reconsidérer les bases de notre réalité ! Une adaptation enchanteresse et intrigante à retrouver aux Éditions Jungle collection Pépites !