Les flammekueches Kauffer’s d’automne

Avec l’arrivée de l’automne, découvrez les flammekueches Kauffer’s qui réchauffent les cœurs et les papilles. Des saveurs riches et réconfortantes qui s’invitent sur nos tables pour nous aider à accueillir la fraîcheur avec gourmandise. Les trois créations du moment : Chèvre-miel, Forestière et Munster. Autant dire que l’automne s’annonce savoureux grâce à Kauffer’s !

Kauffer’s : une tradition gourmande et locale

Depuis 1984, Kauffer’s met un point d’honneur à valoriser les spécialités alsaciennes dans nos congélateurs. Avec ses produits fabriqués à Brumath, au cœur de l’Alsace, la PME artisanale nous régale avec des recettes authentiques, transmises de génération en génération. En privilégiant des ingrédients régionaux, l’entreprise montre son attachement au terroir et à la qualité, tout en proposant des produits accessibles dans les rayons surgelés de la grande distribution.

Si vous vous demandez ce qui différencie une flammekueche d’une pizza, tout réside dans la pâte. En effet, celle d’une flammekueche ne contient pas d’agent levant, permettant une pâte très fine et croustillante. Une promesse artisanale clairement tenue par Kauffer’s.

Flammekueche chèvre-miel : l’alliance parfaite du sucré-salé

Commençons par celle qui promet de surprendre les plus gourmand·es : la flammekueche Chèvre-miel. Cette recette joue habilement sur l’équilibre entre douceur et caractère. Elle offre d’ailleurs une belle palette de saveurs avec ses rondelles de chèvre fondant, ses lardons fumés et ses quelques feuilles d’épinards. Le petit plus : le stick de miel fourni à part. Chacun·e peut ajuster la quantité selon ses envies, ce qui peut s’avérer très pratique pour cette combinaison sucrée-salée. Cette flammekueche est idéale pour les personnes aimant jouer avec les saveurs.

Forestière : un parfum de sous-bois dans l’assiette

Si vous aimez les champignons, la flammekueche Forestière est faite pour vous. Imaginez une garniture généreuse mêlant champignons de Paris, bolets et cèpes. Chaque bouchée nous transporte dans une promenade en forêt, à la recherche des meilleurs trésors de la nature. Associés à une base classique de crème et de fromage blanc, les champignons, combinés à l’emmental, créent un mélange parfait de saveurs automnales. Une recette réconfortante parfaite pour une soirée cocooning accompagnée d’une salade croquante. Elle offre ce côté rustique et chaleureux qui fait du bien lorsque les jours raccourcissent et que la pluie frappe aux fenêtres.

Munster : un incontournable alsacien qui réchauffe l’âme

Enfin, pour les féru·es de fromage, impossible de passer à côté de la flammekueche Munster. Ce fromage alsacien au goût puissant se marie à merveille avec les lardons, la crème et le fromage blanc. Le Munster AOP, emblème de la région, ajoute une intensité unique à cette flammekueche à la texture moelleuse. Le tout est sublimé par la qualité des ingrédients, notamment des lardons sans nitrites, issus de producteurs régionaux. C’est un plat qui réchauffe les cœurs autant que les corps, parfait pour les soirées fraîches où l’on a besoin de réconfort.

La flammekueche Kauffer’s : une tradition alsacienne à partager

Les flammekueches Kauffer’s ne sont pas seulement délicieuses, elles sont aussi l’occasion de partager un bon moment. Que ce soit à l’apéritif ou en plat principal, elles se prêtent à toutes les situations. Leur pâte fine et croustillante, combinée à des garnitures généreuses et gourmandes, en fait un plat convivial qui plaît à tous les coups. À déguster avec des couverts pour les plus classiques ou avec les doigts pour une ambiance plus décontractée ! Ces tartes flambées se savourent sans chichis, mais avec beaucoup de plaisir.