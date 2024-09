Une rentrée gourmande et éthique avec Max Havelaar

La rentrée scolaire est l’occasion rêvée de revoir les goûters de nos enfants et d’y apporter une dimension éthique. Intégrer des produits issus du commerce équitable dans leurs pauses gourmandes, c’est à la fois leur offrir des saveurs de qualité tout en soutenant les producteur·rices à travers le monde. L’ONG Max Havelaar vous propose de (re)découvrir trois produits qui allient plaisir et conscience : la pâte à tartiner Merveilles du Monde, les compotes bio Materne, et le chocolat au lait riz soufflé Sunshine.

Plaisir régressif avec la pâte à tartiner Merveilles du Monde

S’il y a bien un incontournable des goûters qui transcende les générations, c’est la pâte à tartiner. Avec la version Merveilles du Monde, on monte d’un cran en termes de goût et d’éthique. Cette douceur aux noisettes et amandes pilées, associée à un cacao certifié Fairtrade Max Havelaar, fait fondre de plaisir. L’absence d’huile de palme est un plus indéniable qui rend cette pâte encore plus responsable. Tout ça en préservant l’onctuosité que l’on recherche.

Cette pâte à tartiner s’impose naturellement comme un allié des moments gourmands à la maison. On peut également le voir comme un vecteur d’échanges : discuter des conditions de production de ce cacao équitable avec ses enfants, c’est ouvrir la porte à une sensibilisation douce et gourmande. En somme, une cuillerée de plaisir qui fait du bien à la planète et à nos papilles. À retrouver dans les épiceries fines et magasins bio proches de chez vous.

Pom’Potes Bio : l’allié sain et pratique des goûters vitaminés

Les Pom’Potes Pomme Banane Vanille Bio Materne sont élaborées à partir de fruits issus de l’agriculture biologique. Elles intègrent aussi des ingrédients du commerce équitable, comme la banane et la vanille, certifiés Fairtrade Max Havelaar. Ces compotes sont parfaites pour des enfants en pleine forme qui méritent ce qu’il y a de meilleur dans leur alimentation.

Leur format pratique en gourde permet de les emporter partout. Glissez-les dans le cartable pour l’école, ou au parc pour une pause goûter improvisée. Et même pour les adultes, elles s’invitent volontiers dans nos sacs pour une pause fruitée rapide et responsable. Une petite dose de vitamines, une grande dose de plaisir, tout en s’engageant pour un monde plus juste. On attend plus que la version sans sucres ajoutés. À retrouver dans vos supermarchés habituels.

Chocolat au riz soufflé Sunshine : le croquant du goûter éthique

Pour celles et ceux qui aiment croquer dans un carré de chocolat, le chocolat au riz soufflé de Sunshine est une révélation. Ce chocolat au lait bio, fabriqué en Bretagne, associe un cacao certifié Fairtrade Max Havelaar à une production locale respectueuse de l’environnement. Chaque bouchée de ce chocolat allie douceur et croquant, grâce aux délicieux éclats de riz soufflé.

Sunshine possède une double certification bio et équitable. Ainsi, en plus d’un chocolat de qualité, c’est aussi un geste pour la planète et pour les producteur·rices de cacao qui bénéficient d’une rémunération juste. C’est une option parfaite pour le goûter des petits et des grands, à déguster avec modération… ou pas ! À retrouver dans les épiceries ou sur leur boutique en ligne.

Max Havelaar : pour un commerce équitable qui a du goût

Ces trois produits, tous certifiés Fairtrade Max Havelaar, permettent de faire un choix conscient pour la rentrée. En offrant des goûters à base de produits équitables à nos enfants, nous les sensibilisons à l’importance de la solidarité et du partage. Ce sont des moments gourmands qui, tout en restant simples, ont un véritable impact sur les conditions de vie des producteur·rices dans le monde.

Alors, pourquoi ne pas faire de la rentrée une opportunité pour allier plaisir, nutrition et éthique ? Que vous soyez fan de pâte à tartiner, adeptes des compotes à emporter, ou féru·es de chocolat, ces produits sont là pour transformer l’heure du goûter en un acte d’engagement.