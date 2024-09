Les 10 chefs-d’œuvre de l’art préhistorique racontés aux enfants est un documentaire jeunesse, paru aux éditions Larousse, en août 2024. Un bel ouvrage qui invite à découvrir la préhistoire à travers une dizaine d’œuvres retrouvées en France.

Un sommaire simple et clair débute l’ouvrage, suivi d’une introduction qui explique la préhistoire. Ainsi, les enfants apprennent que la préhistoire est l’histoire des êtres humains depuis leur apparition, il y a des millions d’années, jusqu’à l’invention de l’écriture, il y a environ 5000 ans. L’introduction explique aussi la vie de ces hommes et femmes, les œuvres qui ont pu nous parvenir, l’art pariétal et l’art mobilier. La découverte commence avec la frise des lionnes de la grotte Chauvet. Un site unique au monde, qui se trouve dans les gorges de l’Ardèche. La grotte a été datée d’il y a 36 000 ans. La frise des lionnes est le plus ancien chef-d’œuvre humain connu à ce jour.

Pour chacune des œuvres présentées, il y a deux doubles pages à découvrir. Ainsi, l’œuvre est présentée et décrite sous toutes les coutures. Le documentaire est très bien découpé, pour les jeunes lecteurs, qui vont retrouver, entre autres, différents encadrés et informations. Ainsi, chaque chef-d’œuvre se trouve présenté dans sa globalité, pour arriver, petit à petit, à des détails, qui font leur force, leur différence. Il y a le thème représenté, la taille de l’œuvre, la date, l’âge, les techniques… Une partie « A la loupe », permet de se pencher sur des détails intéressants et de mieux comprendre. La vie, autour de ces œuvres, et bien plus encore, trouve des réponses aux questions des enfants, entre anecdotes, encadrés, fiche d’identité, éléments décryptés… De nombreuses photographies et illustrations accompagnent parfaitement l’ouvrage.

Les 10 chefs-d’œuvre de l’art préhistorique racontés aux enfants est un documentaire riche et intéressant, des éditions Larousse. Un ouvrage complet et ludique, qui présente l’art pariétal à travers 10 œuvres incontournables et fascinantes.