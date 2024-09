Loup ou Chaperon ? – Regarde-moi dans les yeux !

Parmi les livres tout-carton que nous avons aimés pour son originalité, il y a « Loup ou Chaperon ? » de Marco Chamorro, publié aux Éditions Seuil Jeunesse. Les tout-petits vont aimer se mettre dans la peau de leurs héros préférés grâce aux trous intégrés à la place de leurs yeux. Lequel les amusera le plus ? La cigale ou la fourmi ? Le rat des villes et le rat des champs ? Blanche-Neige ? Surprise… !

« Loup ou Chaperon ? » – Un livre malicieux

« Loup et Chaperon ? » invite les enfants à faire preuve de malice en plaçant leurs yeux près des trous dans le livre, leur permettant ainsi de se transformer en héros fascinants des livres de contes. Ils participeront activement à la lecture avec leurs parents, en glissant leur joli minois derrière ou devant chaque page, et ainsi tenter de ressembler aux adorables personnages de l’album illustré.

« Loup ou Chaperon ? » est disponible sur Amazon*.

Notre avis sur « Loup ou Chaperon ? »

Nous avons apprécié le format cartonné du livre qui va permettre aux enfants de le manipuler encore et encore sans risque de l’abîmer. Ils vont se lancer dans un jeu de rôle amusant, dans le simple fait de regarder à travers des trous dans le livre. Mais quels seront leurs personnages préférés ? Difficile de choisir puisqu’ils sont tous adorables ! Marco Chamorro réussit – grâce à ses couleurs vives et attrayantes – à les rendre sympathiques, même le loup, tant redouté des petits. La représentation qu’il en fait est propre à son univers, pour autant, quelques détails glissés aux cœurs des illustrations donnent des indices sur qui ils sont. La cape rouge pour Le Petit Chaperon, une pomme croquée pour Blanche Neige, de jolis cheveux blonds pour Boucle D’or, etc.

Le livre promet de doux moments de complicité en famille également !

« Loup et Chaperon ? » est un livre ludique à mettre entre les mains des enfants qui aiment se déguiser. Quoi de plus réjouissant que de pouvoir incarner ces héros qui nous captivent tant ?

*lien d’affiliation, livre offert