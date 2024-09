Une très belle programmation pour la nouvelle saison du théâtre Anthéa d’Antibes

En juillet, Yuri Buenaventura avait lancé la nouvelle saison d’Anthéa dans une ambiance festive. Après une pause estivale, le théâtre d’Antibes va proposer cette année encore une riche programmation : 79 spectacles et plus de deux cents représentations. Du théâtre, de l’humour, des concerts, de la danse : il y en aura pour tous les goûts ! Rendez-vous dès la semaine prochaine avec « Il a la côte Devos”, succès de la saison dernière et “Ce qui ne nous tue pas”, le seule-en-scène de la comédienne Mélanie Page.

De nombreuses pièces très attendues

Depuis sa création, le théâtre Anthéa d’Antibes a présenté de nombreuses pièces qui ont triomphé dans les salles parisiennes. Cette nouvelle saison ne va pas déroger à la règle. Fin septembre, Audrey Tautou lira le destin de Charlotte Salomon. En octobre, Emmanuelle Bercot et Charles Berling plongeront dans l’univers de Bergman dans “Après la répétition / Persona”, mis en scène par Ivo Van Hove. Isabella Rossellini sera seule sur scène avec “Le sourire de Darwin”, un spectacle créé au Théâtre National de Nice et qui a connu depuis un beau parcours. Clémentine Célarié sera elle aussi seule sur scène avec un spectacle fort “Je suis la maman du bourreau”. L’un des succès de la saison dernière à Paris, “Vidéo club” avec Yvan Attal et Noémie Lvovsky, sera à Anthéa en décembre. Il sera suivi de “Hécube, pas Hécube” mis en scène par Tiago Rodrigues avec la troupe de la Comédie-Française qui est présenté en ce moment au Festival d’Avignon. Pour bien démarrer l’année 2025, on pourra applaudir Sophie Marceau et François Berléand dans “La note”. Les femmes seront à l’honneur dans les jours qui suivront puisque Camille Cottin sera sur scène avec “Le rendez-vous” et Alice Taglioni se fera la voix des femmes arrêtées le 16 juillet 1942 par la police française dans un seule-en-scène bouleversant au titre évocateur “Vel d’Hiv”. La comédienne Christine Murillo rendra hommage à Pauline Carton dans un spectacle nommé quatre fois aux Molières. S’il y a une pièce qui a triomphé à Paris la saison dernière, c’est bien “Le cercle des poètes disparus”. On pourra applaudir Stéphane Freiss et ses acolytes en mars. Alexis Michalik présentera sa nouvelle création, un chef-d’oeuvre d’humanité , “Passeport”. Joël Pommerat reprendra son succès phénoménal “La réunification des deux Corées” tandis que François Morel, Olivier Saladin et Olivier Broche seront à l’affiche du chef d’oeuvre de Yasmina Reza, “Art”. Quant à Fabrice Luchini, habitué du théâtre Anthéa, il clôturera la saison avec “La Fontaine et le confinement”. Tout un programme !

Des concerts

La musique aura une place importante pendant cette nouvelle saison. Tandis que Yuri Buenaventura fera danser le public le 9 juillet, l’ambiance festive se poursuivra en octobre avec le groupe Dionysos qui fêtera ses trente ans de carrière à Anthéa. En novembre, on pourra applaudir la diva espagnole Luz Casal et le chanteur cubain Raul Paz. Toujours en novembre, il y aura Kimberose, la nouvelle diva de la soul. En décembre, place à Magma, les pionniers du rock progressif. Alain Souchon et ses fils seront sur la scène de la salle Audiberti en janvier. Agnès Jaoui sera de retour à Antibes pour exprimer sa passion pour la musique latino-américaine. Dans un tout autre registre, Jeanne Mas viendra célébrer ses quarante ans de succès. Pink Martini sera à Anthéa pour la troisième fois et célèbrera ses trente ans de succès lors d’un cocktail musical éblouissant. Jeanne Added, elle, sera pour la première fois au théâtre d’Antibes.

De la danse et du cirque

La danse sera représentée cette année par plusieurs chorégraphes de renommée internationale. En octobre, il y aura “Exit above” de la chorégraphe belge Anne Teresa de Keersmaeker. Avec “For Gods only”, Olivier Dubois offrira un solo pour la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. La danseuse et chorégraphe Leïla Ka présentera deux pièces percutantes qui ont fait le tour du monde. En mars, on laissera la place aux Ballets Trockadero de Monte-Carlo tandis qu’en mai Jean-Claude Gallotta présentera sa nouvelle création. Le cirque ne sera pas en reste. En décembre, “Préparation pour un miracle” offrira un spectacle vertigineux alliant le cirque et la magie tandis que “Kintsugi” proposera une approche unique et poétique de l’art circassien. “Duel reality” de la compagnie les 7 doigts de la main fera étape à Anthéa en février. Avec “Entre chiens et louves”, le Cirque Le Roux proposera une immersion spectaculaire à la croisée des arts.

D e l’humour

La saison prochaine, on va encore souvent rire à Anthéa. Pablo Mira présentera son seul-en-scène en septembre. En octobre, ce sera au tour de Christophe Alévêque, grand habitué du théâtre d’Antibes. Gad Elmaleh présentera son nouveau seul-en-scène en novembre et Philippe Lellouche sera sur scène avec son premier one-man-show. “Dany Boon va mieux faire”, c’est le titre du nouveau spectacle du célèbre humoriste que l’on pourra applaudir en février. Il faudra se dépêcher de réserver ses places pour voir Paul Mirabel en mars. Panayotis Pascot, le jeune prodige de l’humour sera également à Anthéa en mars. Alex Lutz sera de retour à Antibes avec son nouveau spectacle. Caroline Vigneaux fera rire le public en mai.

Des créations et coproductions Anthéa

Chaque année, le théâtre Anthéa se fait un point d’honneur de proposer de nombreuses créations et coproductions. Outre “Il a la côte Devos” et “Inconnu à cette adresse” qui ont triomphé à Antibes les saisons précédentes, le public pourra découvrir “Personne d’autre” d’après Botho Strauss dans une mise en scène de Daniel Benoin. En juin, le directeur du théâtre Anthéa mettra également en scène “Carmen” le plus célèbre opéra de Bizet. Camille Cottin sera seule sur scène dans “Le rendez-vous”, coproduction du théâtre d’Antibes. Le célèbre roman de Daudet, “Le petit chose” sera adapté au théâtre en novembre. Anthéa coproduira également “Projection privée”, la nouvelle création de Jean-Michel ribes. Le collectif 8, fidèle du théâtre d’Antibes, achèvera sa trilogie avec “La guerre des mondes”. Clément Althaus présentera “Agôn”, un péplum musical à voir en famille.

Pour plus de renseignements sur les spectacles : www.anthea-antibes.fr