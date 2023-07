Écrin d’Auvergne – Parenthèse bien-être à deux en pleine nature

Véritable havre de paix en plein cœur du parc des Volcans d’Auvergne, l’établissement Écrin d’Auvergne vous accueille au sein d’un environnement paisible, propice au repos. Au programme, de superbes logdes plus authentiques les uns que les autres, au cœur d’une nature silencieuse et reposante. Soit, l’occasion pour les couples de s’offrir un break, une parenthèse de bien-être à deux, et seulement à deux.

Chanceuse, j’ai pu m’y rendre avec mon conjoint, je peux donc vous transmettre mon avis pour que vous puissiez vous projeter à votre tour.

Se rendre à Écrin d’Auvergne : Une immersion en pleine nature

Lorsqu’on prend la route direction Écrin d’Auvergne, on se retrouve rapidement au cœur d’une nature reposante, notamment durant les 5 derniers km avant notre arrivée. Preuve en est, cette route entourée d’arbres qui fait écho au silence dont nous avons besoin depuis trop longtemps, sans jamais entendre ses appels. Et pour parfaire ce moment de quiétude absolue, nous avons eu la chance d’observer une biche en plein cœur du feuillage. Elle nous regardait également, comme pour nous souhaiter la « Bienvenue au cœur des Volcans d’Auvergne ».

Et si je vous disais que le meilleur reste à venir ?

Un accueil chaleureux : « Comme à la maison »

Lorsqu’on arrive à Écrin d’Auvergne, on en prend de suite plein les yeux. Nous étions loin de nous imaginer que le domaine pouvait être aussi grand, aussi sauvage, et à ce point-là accueillant. M. Pierre-Eric Chabaud – le propriétaire – était là pour nous souhaiter la bienvenue, de la même façon que pour un client qui viendrait pour la première fois chez Écrin d’Auvergne.

Il nous a de suite mis à l’aise en nous expliquant le concept de l’établissement, un fonctionnement quelque peu « atypique » selon lui, différent de ce que l’on a l’habitude de voir jusqu’à maintenant. Et il disait vrai, puisque ce qui ressort clairement du concept mis en place par le propriétaire, c’est le « non-enfant ». Soit, une façon claire (et parfaitement assumée) de suggérer aux couples de s’offrir une parenthèse de bien-être, une déconnexion digne de ce nom, seuls et sans enfants.

Le tour du propriétaire : 6 ecolodges fonctionnels avec Spa Privatif

Le propriétaire nous a donc remis les clés de notre lodge pour la nuit, le lodge « Songe » qui comme son nom l’indique, promet de doux moments de détente. Nous avons eu le droit à une visite guidée du lodge, nous expliquant le mode de fonctionnement : les paniers-repas en guise de dîner qui nous attendent sagement dans le frigo à notre arrivée, ainsi que le petit-déjeuner servi en toute discrétion chaque matin au pied au lodge. Et bien sûr, une explication sur le mode de fonctionnement du Spa Privatif, disponible 24h/24.

Sachez que 5 autres lodges sont également proposés sur le même concept, à savoir : une immersion en pleine nature, entouré de végétations pour un maximum d’intimité. Une suite avec une literie Queen de qualité, une salle de douche XXL avec spray énergisant et pluie relaxante. Une petite cuisine avec micro-ondes et minibar, et ce coin intimiste permettant de manger à deux. Sans oublier cette enceinte Bluetooth qui permet une ambiance de zenitude absolue, on adore !

Écrin d’Auvergne : Une mise à l’honneur de la région

Je tenais absolument à faire une parenthèse sur la valeur ajoutée d’Écrin d’Auvergne, visible dans tous les lodges, à savoir la passion du « local ». Pour rester dans une cohérence de bien-être en plein de cœur de la nature, il faut la respecter comme il se doit. Et c’est d’autant plus appréciable que cela rend les lodges encore plus authentiques. Les propriétaires ont fait appel aux talents d’artisans locaux, de menuisiers voisins pour la décoration, de forgerons aussi. Pas une trace de plastique et une volonté de respecter l’environnement, cette nature mise à l’honneur. Le local est également représenté dans les mets que nous dégustons, notamment au petit-déjeuner.

Le tout fait maison ? On valide complètement !

Quelle formule choisir ?

En vous rendant sur le site officiel Écrin d’Auvergne, vous pourrez choisir vos dates et le nombre de nuits souhaitées. Plusieurs offres vous sont suggérées de façon à ce que vous puissiez sélectionner le lodge souhaité : les lodges spa privatif avec pergola bioclimatique « Sérénité », « Escapade », « Parenthèse », « Echappée », « Songe » et « Quiétude », qui a cette particularité d’avoir le spa privatif au cœur d’un kiosque.

Les tarifs ?

Le prix d’une nuit dans l’un de ces ecolodges, petit-déjeuner compris, est de 330 € jusqu’à 350 €. A noter : les petits-déjeuners sont compris dans la formule. A savoir : des paniers-repas sont proposés au prix de 25 €/personne. Et bien sûr, quelques boissons et gourmandises à la façon « minibar », ainsi que deux coupettes d’un vin pétillant délicieux et sans alcool.

Pour info, les arrivées se font entre 17 h et 19 h. Les départs à 11 h. Il est possible de profiter d’un départ tardif à 13 h, n’hésitez pas à poser la question au propriétaire.

Prêts pour une escapade romantique à 2 ?

Écrin d’Auvergne, c’est aussi la certitude de passer un week-end romantique à 2 loin du tumulte de la vie quotidienne. On s’installe dans le bain bouillonnant et on écoute… le silence. On profite d’un vrai moment d’intimité avec son conjoint.Et le soir, on se laisse porter jusqu’à l’arrivée des étoiles que l’on peut observer du spa. Que rêver de mieux ?

Mon avis sur le séjour

Lorsque je suis arrivée chez Écrin d’Auvergne, je me suis dit que c’était exactement ce dont j’avais besoin : fuir le stress, profiter du calme, observer et ressentir la nature, le silence, et respirer un grand coup. Pour la première fois depuis longtemps, j’ai décroché le cerveau quasi instantanément et cela fait un bien fou. Puis, j’ai de suite eu envie de faire le tour du propriétaire à la découverte de cette nature étincelante, et bien sûr du travail d’implantation des lieux qui est fabuleux.

La nature à perte de vue, cette végétation sauvage que l’on caresse du bout des doigts, le bruit apaisant d’un ruisseau et ce chemin qui nous guide, main dans la main, jusqu’à notre havre de paix pour la nuit : le lodge « Songe ».

Quand nous sommes arrivés dans le lodge, nous nous sommes regardés, surpris par autant de beauté. On a apprécié cette décoration minimaliste, dans des couleurs neutres et apaisantes, pile dans le thème de la relaxation, du calme. Et c’est à ce moment-là qu’on a réalisé qu’on avait bien besoin de s’autoriser un « break », de profiter d’un moment à nous, rien qu’à nous. Pari réussit donc, pour les propriétaires qui ont créé ce lieu pour faire en sorte que les couples puissent se retrouver. On peut voir cela comme une escapade romantique ou simplement une parenthèse de bien-être.

On met le cerveau en pause, on décroche du quotidien à deux.

Le soir, on a profité du bain bouillonnant qu’il est possible d’utiliser 24/24 en toute intimité. J’ai aimé cette expérience de me baigner alors qu’il faisait frais dehors, cela m’a permis de me détendre tout en observant la nature et les étoiles plus tard dans la soirée. Je ne vous cache pas qu’il a été difficile de sortir du bain tant c’est appréciable, encore plus après une journée de boulot.

Le lendemain, j’ai eu envie d’aller me promener en pleine nature, seule. La nature me parle différemment le matin, et j’ai pu voir le lever du soleil, c’était magnifique.

Nous avons adoré cette nuit passée chez Écrin d’Auvergne, cela ne fait aucun doute, nous reviendrons seuls, vous l’aurez compris. Et si nous nous sommes sentis aussi bien, c’est aussi grâce à discrétion du propriétaire qui est présent sans qu’on le remarque. Ce qui est volontaire de sa part puisqu’il veut offrir une vraie intimité aux couples en s’effaçant au maximum, tout en précisant qu’il est dispo via WhatsApp à tout moment.

En conclusion

Écrin d’Auvergne offre de l’intimité aux couples qui se sentent étouffés par leur quotidien ou qui ont simplement envie d’une IMMERSION totale en pleine nature. Et pour ceux qui aimeraient découvrir la région, n’hésitez pas ! Notre Auvergne cache de vrais trésors : des balades en pleine nature, des dégustations régionales, des visites de château, etc.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour faire vos réservations.