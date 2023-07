La Moïra – L’éveil du Saîman

L’éveil du Saîman est le troisième tome de la série jeunesse La Moïra, des éditions Glénat, paru en juin 2023. Une bande dessinée adaptée de la trilogie fantasy, par Lylian et Elisa Ferrarri, qui présente la suite des aventures d’Aléa, qui débute son initiation.

Dans la cité ancestrale de Saï-Mina, demeure des druides et siège de leur conseil, Aléa a trouvé refuge. Elle est réveillée par le cri d’un oiseau. Elle peste intérieurement contre la mouette et pense qu’il doit être encore tôt, vu la lumière. Puis, en inspectant la chambre, elle constate qu’elle doit encore porter une de ces robes difficiles à enfiler. Elle sait qu’elle va devoir, une fois de plus s’armer de patience. Enfin prête, la jeune fille descend des escaliers, pour rejoindre Mjolnn. Le nain lui explique que c’est un bon jour. Avec la lumière du jour levant Saï-Mina est très différente d’hier soir. Puis, ils observent deux hommes qui s’entrainent. Aléa est surprise, et demande s’il connaît ces guerriers. Mjolnn explique que Galiad n’est pas vraiment un guerrier, mais plutôt un magistrel. A ses côtés, son fils, Erwan, à qui il enseigne le maniement de l’épée.

Aléa trouve refuge dans la cité de Saï-Mina, où son initiation va débuter. En effet, elle va, elle aussi apprendre le maniement des armes, pour apprendre à se défendre, mais aussi à développer le pouvoir en elle. Cela grâce au fils de Galiad, Erwan, jeune chevalier, auquel elle s’attache. Mais autour d’elle d’autres semblent vouloir décider de son destin, en commençant par les druides qui veulent la soumettre à une épreuve mortelle. Elle décide alors de fuir, perdant sa confiance en Phelim… D’autres pièces de l’échiquier se mettent en place au sein du royaume, offrant une lecture assez bien rythmée et plaisante. En effet, la bande dessinée oscille entre différents protagonistes proposant une suite pleine de suspense et laissant entrevoir un avenir inquiétant… Le dessin reste très agréable et beau, avec un trait vif et fin, dynamique et expressif.

L’éveil du Saîman est le troisième tome de la série fantastique La Moïra, des éditions Glénat. Un album fabuleux, emplie de magie, qui offre un nouveau rythme et quelques révélations à l’intrigue fantastique plutôt bien menée, tout en gardant secret bien des mystères…

