12e édition du Festival “Les Plages du Rire” à Nice du 31 juillet au 2 août

“Les plages du rire”, le plus gros festival d’humour de la Côte d’Azur, est de retour au Théâtre de Verdure de Nice, sur la Promenade des Anglais, à deux pas de la mer. La douzième édition aura lieu du 31 juillet au 2 août avec le meilleur de la scène humoristique actuelle.

La programmation

Le 31 juillet : l’humoriste Elodie Poux fera l’ouverture du Festival avec son spectacle “Le syndrome du papillon”.

Le 1er août, Kev Adams va investir la scène du Théâtre de Verdure pour présenter au public son nouveau spectacle, plus étrange, plus cash et surtout plus proche de celui qu’il est aujourd’hui, à trente ans.

Le 2 août, l’humoriste Redouane Bougheraba fera rire le public avec son spectacle “On m’appelle Marseille”.

Les Plages du Rire donnent aussi l’opportunité à de jeunes humoristes venus de toute la France de participer au Tremplin. Cette année, il s’est tenu du 28 au 30 juin à Nice. Le vainqueur aura la chance de faire la première partie d’Elodie Poux.

Infos Pratiques

Ouverture des portes à 19h30 et début des spectacles à 21h

Stands de restauration et buvette sur place.

Tarifs entre 35 et 40 euros. Réservations en points de vente habituels et sur www.lesplagesdurire.com. La billetterie sera ouverte à partir de 19h sur place.

Il faut se dépêcher de réserver. Les places partent très vite !