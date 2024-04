Strasbourg célèbre l’art visuel avec les Rencontres de l’illustration 2024

La capitale européenne et la capitale mondiale du livre Unesco 2024 , célèbre l’illustration dans toute sa diversité et sous toutes ses formes dans l’empreinte de ses grandes figures , Gutenberg, Tomi Ungerer et Blutch. À l’image de l’affiche pensée par Raphaelle Macaron, la ville strasbourgeoise sera jusqu’au 19 Mai, propulsée vers une programmation riche et variée alliant spectacles, rencontres, ateliers, projections et défilés autour de l’illustration.

Madeline Dupuy Belmedjahed, coordinatrice des Rencontres de l’illustration pour la ville de Strasbourg, nous livre les contours de cette 9ème édition.

Le Festival “Rencontres de l’Illustration” est aujourd’hui à sa 9ème édition. Pouvez-vous nous présenter ce festival?

Cette édition 2024 est en effet la 9ème édition des Rencontres de l’Illustration de Strasbourg.

Cette manifestation qui est vraiment portée par la ville de Strasbourg a été pensée conjointement par les institutions de la ville, les musées et les médiathèques qui possèdent des fonds exceptionnels historiques, patrimoniaux comme contemporains sur l’illustration, la bande dessinée et plus largement sur la question de l’objet imprimé de Gutenberg jusqu’à aujourd’hui. Aussi, de la vivacité de deux autres partenaires des Rencontres de l’illustration : la Haute Ecole des arts du Rhin qui a vu naître le premier atelier dédié à l’Illustration en 1975- le premier atelier dédié à l’Illustration dans une école d’art en France était à Strasbourg -et l’association Centrale Vapeur qui fête son 13ème festival.

Ce festival Central Vapeur qui est intégré aux Rencontres de l’Illustration, a pour vocation de célébrer la création contemporaine de la jeune création en mettant en valeur les artistes présents sur le territoire.

Quel est le lien du Festival Central Faveur avec les Rencontres de l’Illustration ?

C’est le festival dans le festival si on peut dire. Lors de cette création des Rencontres de l’illustration , l’idée était de mettre en valeur ce qui rythme la vie strasbourgeoise sur la question de l’illustration.

Pour garder son identité, le festival est resté un festival en tant que tel intégré aux rencontres au même titre que les expositions des musées qui ont lieu toute l’année. Mais pendant la période printanière chaque année elles sont intégrées dans une programmation plus large des rencontres.

Tout cela est discuté dans les musées, les médiathèques, la bibliothèque nationale universitaire , la Haute école des arts du Rhin et bien sûr Central vapeur . On se réunit à peu près une fois par mois et on travaille, on réfléchit ensemble aux programmations, aux envies et aux articulations qu’il peut y avoir d’un projet à l ‘autre.

Quels seront les temps forts et quelle sera la particularité de cette 9ème édition?

Cette 9ème édition a une particularité cette année qui est vraiment singulière puisqu’elle est intégrée à Strasbourg, capitale mondiale du livre Unesco 2024-2025. Donc c’est une année de festivités, de réflexions autour des enjeux du livre, de la lecture, de l’écriture mais aussi du dessin car l’illustration ou le design graphique font vraiment partie de la question du livre. Et dans ce cadre là , on a des Rencontres de l’illustration un peu exceptionnelles.

L’idée était de rappeler les particularités de Strasbourg en la matière avec les grandes figures tutélaires -comme Gustave Doré -qui ont été très déterminants et qui le sont toujours sur les questions d’illustrations, de gravures, et de statuts d’artistes-auteurs et de l’éditorialisation des ouvrages.

De rappeler aussi la dimension très fortement internationale de Strasbourg qui est une capitale européenne et une capitale mondiale du livre , avec le Canada et Julie Doucet.

Et par le bais de Central Vapeur, un regard sur la Méditerranée et les enjeux artistiques mais aussi humains que connait cette rue entre Afrique , Proche-Orient, Europe et les particularités que l’on connait aujourd’hui dans le monde géopolitique .

Il y a vraiment cette idée d’être dans un rayonnement fort sur les questions de contenus autour du livre, sur la fabrication du livre comme avec Fanette Mellier ou Jérémie Fischer qui sont présentés dans les médiathèques . On va réfléchir à la construction, à ce qui fait le livre, comment est-ce qu’il se fabrique, comment il peut aussi se construire collectivement .

Des questions aussi de contenus avec les réflexions artistiques autour de l’illustration avec Julie Doucet qui présente beaucoup de collages , de sculptures .

Voir également comment l’illustration quitte son support avec le collectif des Rhubarbus qui propose une exploration des terrains de jeux avec une dimension très ludique, très festive et très coloré.

Qui peut venir voir ces expositions ? Est-ce qu’un enfant de 13 ans peut-être intéressé par l’illustration ?

Tout l’intérêt de cette programmation des Rencontres de l’Illustration, que ce soit cette année ou les autres années c’est justement de proposer plein de manière d’entrer dans le monde de l’illustration et de l’art de manière globale avec à la fois des expositions qui sont très pensées, très scientifiques , qui peuvent intéresser le grand public , un public plus amateur.

On va explorer des questions un peu plus poussées , mais on propose aussi des spectacles, des ateliers jeune public . Que l’on ait 13 ans, 5 ou 6 ans, on trouvera toujours son bonheur dans la programmation. Et là cette année, cas particulier, on a vraiment des expositions dédiées au jeune public.

Une pensée très particulière de l’accès au public : la majorité des expositions ou des projets sont gratuits, ce qui est intéressant. Nous avons aussi pas mal de projets dans l’espace public : une exposition sur le quai des bateliers d’un collectif de bandes dessinés arabes Samendal et l’exposition des” Editions 2024 ” qui rayonnent dans le monde entier avec leurs catalogues, leurs auteurs et autrices, qui se trouve sur la terrasse du Palais Rohan.

C’est aussi une manière de mettre l’illustration au plus près du quotidien de tout un chacun et de pouvoir de manière très osmotique y être confronté.