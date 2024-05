Ça commence par une graine – Ed. Glénat jeunesse

Ça commence par une graine est un documentaire jeunesse, des éditions Glénat jeunesse, paru en avril 2024. Un ouvrage intéressant et riche, de Mary Auld et Dawn Cooper, qui propose de découvrir la vie d’un noyer du Brésil, un grand arbre de la forêt Amazonienne.

Le noyer du Brésil est l’un des plus grands et des plus anciens arbres qui poussent au cœur de la forêt tropicale d’Amérique du Sud. C’est de là que vient la graine, qui interpelle les jeunes lecteurs. Un gros fruit tombe de l’une des branches d’un bel arbre. Le fruit est lourd, il pèse deux kilos et demi et mesure environ 15 centimètres. A l’intérieur du fruit se trouvent 8 à 24 graines allongées. Logées dans la coque, elles sont serrées les unes contre les autres. Ces petites graines sont des noix du Brésil… Un gros rongeur s’approche du fruit, pour l’ouvrir avec ses dents aiguisées.

Les enfants sont invités à suivre une graine, une noix du Brésil, qui tombe d’un arbre. Ainsi, ils découvrent le cycle de vie d’une graine, qui se transforme en plante et plus exactement ici en arbre. La vie autour de cet arbre reste plutôt bien détaillée et trouve son importance, pour pouvoir découvrir aussi la vie de la forêt Amazonienne. L’histoire vraie est captivante et intéressante, avec un texte oscillant entre documentaire et narration de la graine. Le récit reste adapté aux enfants, permettant de découvrir le monde et d’enrichir leur vocabulaire. Le documentaire est original, curieux, avec la découpe dans la couverture et la carte à déployer, à la fin de l’ouvrage. Le dessin se veut réaliste, offrant un trait fin et détaillé, très plaisant.

Ça commence par une graine est un documentaire original des éditions Glénat jeunesse. Un livre riche et intéressant qui propose de suivre le cycle de vie d’une graine. Une graine qui se transforme en un arbre majestueux, un noyer du Brésil, de la forêt Amazonienne.