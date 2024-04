Horizons climatiques – Rencontre avec neuf scientifiques du G.I.E.C.

Horizons climatiques est un one shot imposant et intéressant, des éditions Glénat, paru en mars 2024. Une bande dessinée d’Iris-Amata Dion et Xavier Henrion, qui propose de découvrir neuf scientifiques du G.I.E.C. et d’entendre leur parole, sur l’évolution du climat.

A Toulouse, une jeune femme se précipite pour prendre son bus. Une fois assise à l’intérieur, elle sourit lorsqu’elle entend quelqu’un die qu’il veut sauver le climat. Iris arrive bientôt à son boulot. Elle y retrouve un collègue, qui lui demande si elle va à la conférence de David qui est à 11 heures. Elle demande sur quoi est le thème. Son collègue répond que la conférence est sur les désastres du changement climatique sur les régions côtières. Iris pense qu’ils vont sûrement parler de la montée des eaux et des tempêtes. Cela semble parfait pour son étude ! Les deux collègues se donnent donc rendez-vous plus tard, pour la conférence. Iris est chercheuse en sciences de l’atmosphère, elle est la narratrice de cette histoire. Parfois, pour faire plus simple, elle explique qu’elle est climatologue. Il faut se l’avouer, ces derniers temps, on en parle beaucoup du climat !

L’ouvrage est riche, il se présente surtout comme un outil pour mieux comprendre les enjeux climatiques. Une bande dessinée claire et éclairante, forte intéressante, qui arrive à faire comprendre la nécessité du GIEC et de leur travail colossal. Un livre qui vient vulgariser les mots scientifiques autour du climat. Un sujet riche, intéressant et surtout d’actualité, qui peut sembler flou et reste souvent mal compris. Ainsi, à travers des rencontres et des discussions, avec des scientifiques, l’album propose de retrouver une synthèse claire, des derniers rapports du GIEC. Entre l’évolution du climat, les risques et les inégalités sociales, les solutions réalisables, entre autres, l’ouvrage se veut positif, malgré la situation dramatique qui s’impose à nous tous, habitants de la Terre. L’album est aussi une prise de conscience, proposant une lecture accessible et certainement essentielle à tous. Le dessin reste simple, avec un trait fluide, un peu structuré.

