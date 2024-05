Nouvelle collection Des volets et un miroir – Ed. Gründ

Les éditions Gründ présentent une nouvelle collection, Des volets et un miroir, pour les tout-petits, à travers deux livres tout en carton, paru en mars 2024. Qui est le plus mignon ? et Qui a sommeil ? sont des livres animés de Camilla Reid et Nila Aye, qui possèdent des volets en feutrine à soulever, ainsi qu’un miroir à la fin.

Il y a deux oreilles qui dépassent d’un buisson en feutrine. Les animaux aux alentours se demandent à qui peuvent être ces oreilles ! Il s’avère qu’elles appartiennent à Bastien, le plus mignon des lapins. Sous une fleur, une queue rose dépasse. Les insectes autour pensent que cette petite queue rose est celle de Lucie la plus mignonne des souris !

C’est la fin de la journée, les animaux se préparent à aller se coucher. Mais derrière une barrière, certains se demandent à qui est la tête soyeuse qui dépasse ! Il s’agit de celle de Milo, l’agneau. A côté d’un pot, se trouve une jolie plume jaune. Les insectes découvrent bientôt Gabin, le poussin, derrière le pot !

Les livres animés, aux coins arrondis, et aux pages cartonnées, sont parfaitement adaptés aux tout-jeunes lecteurs. Les volets en feutrine sont faciles à prendre en main, à soulever, pour découvrir les animaux cachés derrière ! Les livres animés s’apparentent aussi à des imagiers, proposant aux enfants de découvrir des animaux différents, de les reconnaître et de les nommer. Une manière originale de découvrir le monde animal, tout en s’amusant. Les livres sont interactifs, invitant les bambins à participer activement aux histoires et à la découverte des animaux cachés ! Les textes restent simples et plaisants, avec des répétitions qui offrent un rythme certain. Le miroir, à retrouver à la fin, suggère un final charmant, qui plaira autant aux parents qu’aux enfants ! Le dessin, quant à lui, est rond, doux, tendrement coloré.

Qui est le plus mignon ? et Qui a sommeil ? sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Des volets et un miroir, des éditons Gründ. Des livres tout-en-carton, solides et faciles à manipuler, avec des volets en feutrine à soulever et un miroir à la fin, pour découvrir plein de surprises !