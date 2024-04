Labellisation de Strasbourg Capitale mondiale du livre Unesco 2024

Première ville française désignée Capitale mondiale du livre par l’UNESCO, Strasbourg se prépare à vivre dès le 23 avril, une semaine de festivités pour marquer le démarrage de cette année exceptionnelle.

Du mardi 23 au dimanche 28 avril, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg se mettent à la page Capitale mondiale du livre avec un programme destiné à tous les publics. Habitantes et habitants de tous les âges sont invités à se retrouver et à participer à une semaine de rencontres, concerts, lectures, expositions, performances… Un moment exceptionnel pour un projet ambitieux : Lire notre monde mobilise tous les acteurs et actrices culturels de la ville et au-delà, de nombreux artistes, autrices et auteurs de renom, et place le livre au cœur des 12 mois à venir.

Le label Capitale mondiale du livre délivré par l’UNESCO vise à distinguer chaque année une ville qui s’engage à promouvoir les livres et la lecture pour tous les âges et tous les groupes de population au sein et au delà des frontières nationales et à mettre au point un programme d’activités pour l’année labellisée sur son territoire. Il s’agit, au delà de l’évènement, d’agir en profondeur et durablement pour développer l’accès à la culture et lutter contre les inégalités, tout en accentuant le dialogue entre les cultures.

L’UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre ont été impressionnés par l’accent mis par Strasbourg sur le livre comme moyen de relever les défis de la cohésion sociale et du dérèglement climatique, avec des programmes comme “Lire pour la planète”. La ville met en lumière le rôle du livre dans le partage des préoccupations environnementales et des savoirs scientifiques, tout en donnant la priorité aux jeunes en tant qu’acteurs du changement.

Strasbourg a également été félicitée pour son patrimoine littéraire et ses projets d’activités visant à croiser la littérature avec d’autres disciplines artistiques, telles que la musique, l’écriture dramatique et l’illustration. Par ailleurs, la ville dispose d’une solide expérience dans l’organisation d’événements d’envergure tournés vers l’extérieur.

En accord avec les valeurs de l’UNESCO, la ville de Strasbourg se mobilise pour déployer son projet intitulé Lire notre monde. Riche de 25 programmes et près de 200 actions, il s’articule autour de 5 axes forts :

– « Carrefour d’idées et de débats »,

– « Energies créatives et poétiques »,

– « Ville refuge, humanisme et interculturalité »,

– « Emancipation, inclusion et écologie »,

– « Ville amie des enfants »

Journée officielle de lancement le 23 Avril

Bookcrossing géant, cérémonie officielle de lancement, rencontres d’artistes et d’auteurs, tables rondes, inauguration de la Grande lecture, lecture musicales en chanson animeront cette journée.

Des personnalités seront nombreuses à venir fêter la lecture :

Seront présents notamment Dima Abdallah, Fatou Diome, Florence Aubenas, Serge Bloch, Blutch, Rachida Brakni, Emilie Clarke, Velibor Čolić, Kamel Daoud, Lidia Jorge, Andreï Kourkov, Dany Laferrière, Camille Lellouche, Joseph Levacher, Alberto Manguel, Pascal Ory, Michelle Perrot, Christophe Rioux, Boualem Sansal

En savoir plus sur la semaine inaugurale: ici