Palmarès et bilan de la 7e édition du festival Canneseries

La 7e édition du festival Canneseries vient de s’achever. Mercredi soir, avant que Michael Douglas ne monte sur scène pour présenter en avant-première la série “Franklin” diffusée sur Apple Tv +, les jurys ont décerné leurs palmarès. Retour sur cette édition très réussie.

Plusieurs stars sur le tapis rose

Pendant cinq jours, de nombreuses stars françaises et internationales se sont succédé sur le tapis rose pour le plus grand plaisir du public. Si Michael Douglas entouré notamment de Ludivine Sagnier, Florence Darel et Thibault de Montalembert a clôturé de la plus belle des façons cette septième édition, ce sont Jamel Debbouze, Ramzy Bédia et leurs acolytes qui ont assuré le spectacle sur le tapis et sur la scène du Grand Théâtre Lumière lorsqu’ils sont venus présenter les premiers épisodes de “Terminal”, la nouvelle sitcom de Canal +.

Dans la compétition séries longues, la France n’était pas représentée. En revanche, sur le tapis rose et hors compétition, les actrices et acteurs français étaient particulièrement nombreux. Il y avait foule lundi aux pieds des marches pour voir l’équipe de la série “Fiasco”, portée par Pierre Niney, avec François Civil et Géraldine Nakache.

Les séries quotidiennes de TF1 étaient également à l’honneur : les équipes de “Plus belle la vie…Encore plus belle”, “Ici tout commence” et Demain nous appartient” se sont livrées à des rencontres avec le public et à des séances de dédicaces.

TF1 a présenté les deux premiers épisodes de la mini-série “Brocéliande” en présence de Nolwenn Leroy qui fait là ses premiers pas dans un rôle principal à la télévision, Marie-Anne Chazel, Catherine Marchal et Arnaud Binard.

Les stars internationales n’ont pas manqué à Cannes durant ces cinq jours. Kyle MacLachlan a donné une masterclass et a présenté la série “Fallout” avec Ella Purnell. Jason Priestle, Giacomo Gianniotti et Vanessa Morgan sont venus à la rencontre du public pour présenter la série policière “Wild Cards”. Quant à l’actrice et chanteuse Michaela Jae Rodriguez, elle a reçu le prix Konbini de l’engagement et a participé à une rencontre avec le public.

Le palmarès

Sofie Grabol, présidente du jury de la compétition séries longues, était entourée de Macarena Garcia, Alice Braga, Alix Poisson, Amine Bouhafa, Olivier Abbou. Ils ont décerné le prix de la meilleure série ainsi que celui de la meilleure musique à la série allemande “The Zweiflers”. “Dumbsday”, la série venue de Norvège, a obtenu le prix du scénario. L’actrice espagnole Aina Clotet a obtenu le prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans “This is not Sweden”, tandis que le prix spécial d’interprétation a été attribué au cast d'”Opération Sabre“.

Le jury des séries documentaires présidé par Ovidie (avec Alex Boden, Julien Cernobori) a récompensé “Dj Medhi : Made in France”.

Le jury des séries courtes présidé par Pénélope Bagieu (avec Henriette Steenstrup, Nathan Stewart-Jarrett) a décerné le prix de la meilleure série courte à “Rather Burn”.

Rendez-vous du 22 au 27 avril 2025 pour la huitième édition de Canneseries !