Béaba – Le nouveau sac Oslo : Bien plus qu’un sac à langer !

Béaba fait partie de mes marques préférées en termes d’équipements puériculture. Elle ne cesse de se renouveler en proposant aux parents des produits innovants, fonctionnels et jolis esthétiquement. J’ai d’ailleurs fait quelques découvertes récemment, des objets qui vont rapidement s’imposer comme des essentiels lorsqu’on part en vadrouille, à commencer par le nouveau sac à langer Oslo.



Le nouveau sac Oslo : Fonctionnel et design – On adore !

Le nouveau sac à langer Oslo de Béaba fait partie de mes coups de cœur récents. La marque a eu envie de proposer un sac fonctionnel, semblable à un sac à langer, qui va permettre aux parents de glisser l’essentiel pour bébé, à savoir les soins, les couches, le biberon, la tétine, des vêtements, le carnet de santé, les lunettes de soleil, etc. Et petit bonus, un matelas à langer est présent également. Mais le sac Oslo n’est pas qu’un sac à langer, c’est également un sac qui va convenir à l’ensemble de la famille. Un It-Bag hyper fonctionnel (et canon) dans lequel les parents pourront glisser leurs effets personnels : clés, porte-monnaie, bouteille d’eau, et même un ordinateur portable 17 pouces.

Un tout-en-un qui va devenir un indispensable lors de promenades avec ou sans bébé.

Pour info, le sac Oslo est également disponible sur Amazon, voir ICI.

En plus d’être pratique, le sac Oslo est superbe, hyper tendance. Il existe en trois couleurs : gris, grège et rose poudré. Perso, j’aime beaucoup le gris, car je le trouve plus élégant, et pour le coup, il plaira autant aux papas qu’aux mamans. Côté look, on adore son côté minimaliste et tendance. Son format rectangulaire lui confère un style plus sophistiqué. À l’intérieur, une dizaine de pochettes pratiques qui permettent de ranger chaque élément avec une capacité de 19 litres. Pour info, le sac possède aussi une ouverture latérale zippée pour un accès plus rapide. Sans oublier le compartiment isotherme pour les aliments, bien pensé !

Un sac robuste et rembourré

Le sac Oslo est robuste, ce qui permet de le manier encore et encore sans risquer de l’abîmer. Attention cependant, il a tendance à être un petit lourd à vide, sûrement sa matière en polyester recyclé. Mais si cela peut vous rassurer, les bretelles du sac à dos sont rembourrées, elles amortissent bien le poids sur les épaules et le dos. Et bonne nouvelle également, des attaches permettent de l’accrocher aux poussettes. Résultat : gain de place et confort de route.

Son prix : 79 €

Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une présentation d’autres équipements Béaba : les nouvelles lunettes de soleil pour protéger les yeux fragiles des tout-petits, une tente anti-UV, idéale pour les vacances au bord de l’eau, et quelques petites suggestions pratiques côté repas.

Pour découvrir nos précédentes chroniques Béaba, rendez-vous ICI.