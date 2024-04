Connais-tu ? Les animaux du froid – Ed. Larousse

La nouvelle collection Connais-tu ? des éditions Larousse, se complète avec le titre Les animaux du froid, paru en février 2024. Un documentaire pour les jeunes lecteurs, qui propose de découvrir et connaître les animaux du froid, tel que le manchot, le loup, l’ours polaire…

Le livre commence par présenter, sur une double page le loup arctique, qui habite dans les régions glaciales de l’Amérique du Nord. Le loup possède un nez rond, de petites oreilles, une fourrure blanche, des griffes et des pattes courtes. Trois encadrés illustrés viennent apporter des informations, avec une phrase courte. Des habitudes sur la vie du loup arctique sont présentées, pour mieux le connaître et le comprendre. Il y a aussi plusieurs espèces de loups qui sont exposées. Le deuxième animal du froid à retrouver est la baleine bleue. Le plus grand animal du monde vit souvent seul et voyage dans la plupart des océans.

A chaque double page, les enfants découvrent un nouvel animal du froid. Un premier paragraphe vient présenter l’animal. Un dessin le représente, tandis que des légendes proposent de montrer leurs caractéristiques physiques, pour mieux les reconnaître. Des encadrés, en illustrations et phrases apportent des informations supplémentaires sur la vie des animaux, invitant à en savoir toujours plus, pour les plus curieux. Des espèces, de la même race que les animaux présentés, sont également à retrouver. L’ouvrage est riche et assez complet, pour les jeunes lecteurs, qui peuvent observer et découvrir ces animaux, ainsi que leur vie, habitudes et petits secrets ! Le dessin est très tendre, adapté et plaisant, offrant un bel univers à découvrir.

Connais-tu ? Les animaux du froid est un documentaire jeunesse, des éditions Larousse. Un livre bien construit et intéressant, qui va fasciner les jeunes curieux, en répondant à leurs questions, et plus encore. Le documentaire propose de découvrir des animaux incroyables, entre petites habitudes et petits secrets…

