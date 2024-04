Alerte – Le poids du doute

Le poids du doute est le premier tome du diptyque Alerte, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2024. Une bande dessinée de Johan Massez qui présente un thriller captivant, qui vient interroger sur la responsabilité individuelle et collective.

Dans une salle de bain, une femme se prépare. Elle est face au miroir, elle se met du rouge à lèvres et semble respirer un bon coup, avant de sortir. Elle rejoint plusieurs personnes dans le salon, où un cocktail a lieu. Dans une autre pièce, à côté, un père demande à son fils de faire un petit effort, pour sa mère. Cette dernière, la même femme, arrive. Elle veut mettre son fils plus à l’aise et lui demande d’enlever la veste de son costume et de déboutonner un peu sa chemise. Puis, elle rappelle que Borel les attend… Dans la rue, face à la villa, un homme patiente dans sa voiture. Il fume et observe. Cathy est accueillie dans le salon, où tout le monde semble l’attendre. Une femme lui présente son fils, Rodrigo, tandis qu’un homme vient embrasser le fils de Cathy.

Lors d’un cocktail d’un groupe pharmaceutique, un homme entre dans la villa avec une arme à la main. Il la pointe sur la star de la soirée, Cathy, avant de la retourner contre lui et de tirer. C’est l’effroi pour tout le monde, mais Cathy a des difficultés à se remettre du choc. Aussi, elle va enquêter et comprendre rapidement que l’homme est en lien avec le nouveau médicament, qui est sur le point d’être mis sur le marché. Une enquête débute alors, pour cette femme pleine de doutes, qui a administré aussi ce médicament à son fils, qui souffre de troubles psychologiques. La bande dessinée offre un thriller moderne et efficace, assez captivant et bien posé. Au cœur du scandale, l’héroïne va devoir faire des choix qui ne seront pas sans conséquence. Les évènements s’enchaînent très bien, pour captiver les lecteurs qui plongent rapidement dans cette enquête troublante.

Alerte est un diptyque des éditions Sarbacane, qui débute avec ce premier tome intitulé Le poids du doute. Un thriller captivant et plutôt bien mené et découpé, qui interroge sur les scandales pharmaceutiques et la responsabilité individuelle et collective.

