La recette d’un beau voyage – Loulou & Cie

La recette d’un beau voyage est un nouveau titre de la série Les bonnes idées de Timothée, des éditions L’école des loisirs. Un album jeunesse, d’Angélique Leone et Haruka Harris, paru en mars 2024, dans la collection Loulou & Cie, proposant une histoire colorée.

Timothée, l’adorable renard, vient expliquer comment faire un beau voyage. Il affirme alors que c’est comme pour une image. Il faut, pour cela, un pinceau et de la peinture, notamment du bleu, pour faire le ciel là-haut. Un peu de jaune est nécessaire pour dessiner un soleil bien chaud. Du violet permettra de faire de grandes montagnes, avec l’aide des amies les souris. Timothée continue son ouvrage, en ajoutant du vert, pour l’herbe dans la campagne. Le petit renard s’applique, en tirant la langue. Un peu plus loin, il s’affaire, avec le rouge, pour dessiner un train !

Le récit imagé propose aux jeunes lecteurs de découvrir la recette fabuleuse de Timothée, pour voyager. Il prend un pinceau et des pots de couleurs. Le renard s’aide de son imagination pour réaliser un paysage dans lequel s’immerger, pour pouvoir voyager. Ainsi, avec un beau ciel bleu, un soleil jaune, des montagnes violettes et une prairie verte, tout semble bien débuter pour un superbe voyage. Le petit album cartonné est superbe. Il propose un voyage imaginaire, à créer selon l’imagination de chacun, tout en apprenant les couleurs. En effet, le livre est comme un imagier, qui vient faire découvrir les couleurs aux enfants. Une manière ludique et plaisante de retrouver ces couleurs dans la nature, qui saura parler à tous les bambins. L’histoire est simple, tendre, plaisante et rythmée, offrant un beau moment de lecture. Le dessin reste tendre, avec un trait rond, des personnages expressifs et de belles couleurs.

La recette d’un beau voyage est le deuxième titre de la série Les bonnes idées de Timothée, des éditions L’école des loisirs. Un petit album carré cartonné, qui propose de voyage à travers le dessin, la peinture, tout en apprenant les couleurs du monde qui nous entoure.

