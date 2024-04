Gaby ou la belle et l’argent, signé Marcel Pagnol et adapté en roman graphique par Véronique Grisseaux et Luc Brahy, est paru en avril 2024 aux Editions Michel Lafon.

Gaby ou la belle et l’argent est à l’origine une pièce de théâtre inédite signée Marcel Pagnol. Cette comédie satirique a été adaptée pour notre plus grand plaisir en BD, par Véronique Grisseaux (au scénario) et Luc Brahy (aux dessins).

Et on découvre ici un texte d’une grande finesse contant la vie de Gaby, entretenue par ses amants et manipulée notamment par un père stratège. Mais cette femme nonchalante aux traits sublimes apprend sa ruine. Alors, pour protéger cette vie de loisirs et de paresse, les hommes qui l’entourent ont une idée. Ils la conseillent en effet de se marier à un inconnu qui touchera prochainement un très confortable héritage. Mais il faut faire vite, car cet homme ne sait pas encore qu’il sera bientôt richissime. Ce prétendant, rêveur, romantique et sensible, se distingue de cette famille en faillite et aux moeurs douteuses. Et à son contact, Gaby se dévoile, page après page.

L’auteur nous montre ici une femme aux mains liées, qui semble prisonnière de son train de vie et d’un entourage familial particulièrement cynique. Et on se demande à chacun instant ce qu’elle pense, ce qu’elle vit intérieurement, quelles sont ses rêves et ses doutes.

L’illustrateur Luc Brahy a créé un univers esthétique précis, âpre et exigeant. Ce texte, retrouvé dans le grenier de Jacqueline Pagnol, date probablement de 1954-1955, selon le petit-fils de Marcel Pagnol.

Une belle surprise pour commémorer de la plus belle des façons le cinquantenaire de la disparition de cet auteur de talent.

A découvrir également aux Editions Michel Lafon :