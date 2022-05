Venise – Une adaptation de la pièce théâtrale de Jorge Accame

Venise est une adaptation de la pièce à succès de Jorge Accame, en bande dessinée, par Alejandro Farias et Carlos Javier Aon. Un ouvrage paru aux éditions Michel Lafon, fin avril 2022, qui offre un récit touchant et pétillant, subtil et émouvant.

Un homme joue sur son clavier. Pendant ce temps, deux femmes sont en train de danser. A la fenêtre une troisième femme les observe et les félicite. Elles ont trop bien dansé, et les gars risquent de les regarder avec des yeux de merlans frits. Elle demande si les filles vont s’habiller, pour l’occasion. Graciela affirme qu’elle va porter une robe noire avec des paillettes, que Rita a cousue dessus. Sur un port, une vieille femme s’approche d’un bateau, elle entend comme un air, une chanson chantant Venise… La répétition est finie pour les filles. Graciela explique où se trouveront les paillettes, tandis que l’autre danseuse se retrouve sur le banc, avec l’homme. Ce dernier à l’air un peu pressé. Il demande à la femme à ses côtés s’ils y vont… La danseuse ne veut pas, il est tard et elle est fatiguée. L’homme se fâche expliquant qu’il faut respecter la parole donnée !

Le récit est plaisant à découvrir, présentant Gringa, tenancière d’un bordel à Jujuy, dans les montagnes d’Argentine. La vieille femme rêve de voir Venise, même si elle est aveugle et de retrouver son bien-aimé, Don Giacomo. Ses filles lui promettent de réaliser son rêve, mais elles n’ont, bien évidemment, pas assez d’argent, pour pouvoir aller jusqu’à Venise. Alors, elles vont imaginer et mettre en place un plan incroyable, pour faire croire, à la vieille, qu’elles partent pour Venise. La bande dessinée est plutôt intéressante, surprenante et touchante, avec ses filles qui mettent tout en œuvre, pour tenter de faire vivre un rêve à leur tenancière, vieille et malade. L’histoire se lit facilement et rapidement, la trame est plaisante, captivante, mais les personnages sont survolés, manquant de profondeur. C’est bien dommage car l’histoire est émouvante, bien pensée et belle. Cependant, il faut découvrir cet album, au dessin expressif, aux traits simples et plutôt dynamiques.

Venise est une adaptation, en bande dessinée de l’œuvre théâtrale de Jorge Accame, parue aux éditions Michel Lafon. Un album surprenant, touchant, présentant le subterfuge de trois prostituées, qui mettent en place le voyage tant rêvé de leur tenancière malade.

