Le Diné Bahané est la version la plus complète, la plus authentique du mythe de Création navajo. Considéré comme l’une des œuvres littéraires les plus importantes, ce texte sacré nous est présenté par Paul G. Zolbrod aux Editions du Rocher dans la collection Nuage Rouge.

L’OEUVRE

Dans l’histoire des mythes de Création du Monde, le Diné Bahané retranscrit ici est considéré comme une des œuvres littéraires les plus importantes du monde. Ce récit, de teneur essentiellement sacrée, décrit, étapes par étapes, sur plusieurs siècles « mythologiques » l’Émergence qui mène, l’insecte, le spermophile et d’autres espèces du « règne animal », jusqu’à l’Être humain.

Cette Émergence, telle la naissance issue d’une Matrice Divine, est celle des précurseurs des hommes et de Divinités féminines à travers des mondes « primitifs » successifs, qui se doivent d’atteindre l’Harmonie, la Paix et l’équilibre entre eux-mêmes et le monde entier. Cette Histoire du Mythe de Création est pour les Navajos bien plus qu’une expérience littéraire ou

esthétique. Ce récit est à la base de leur identité, de leur relation avec les Éléments, la Terre, le Cosmos et de ce qu’ils considèrent comme Sacré.

AVIS

Se plonger dans le Diné Bahané, c’est avant tout, découvrir un texte plein de poésie, de spiritualité et même d’humour. Il est intéressant aussi de faire des parallèles avec d’autres textes sacrés, comme la Bible ou les religions précolombiennes. Un texte à découvrir pour tous les amateurs de spiritualité indienne.