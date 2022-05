Le dessin c’est trop bien ! est un ouvrage des éditions Beluga, du groupe Coop Breizh, paru en avril 2022. Un livre souple qui propose aux enfants, à partir de 5 ans, d’apprendre à dessiner en 3 étapes, avec l’aide de formes simples de géométrie, comme le rond, le carré, le triangle, le rectangle…

Le livre débute avec une introduction qui s’adresse directement aux enfants. Il est expliqué que l’on propose ici une méthode très simple pour apprendre à dessiner. Cette méthode se déroule en 3 étapes et utilise jusqu’à 5 formes simples, qui sont le carré, le rectangle, le triangle, le rond et l’ovale. Les trois étapes se déroulent ainsi, à la première les enfants doivent utiliser uniquement un crayon à papier. Il faut dessiner les différentes formes pour construire le dessin. Ces formes sont de couleur différente, pour mieux les différencier et les visionner. Il est recommandé de toujours débuter par les plus grandes.

Puis, les deuxième et troisième étapes sont également bien décrites, pour pouvoir, par la suite, s’amuser à réaliser de superbes dessins. Trois niveaux de difficulté sont aussi à retrouver, pour y aller tranquillement et éviter de se décourager. Une grande illustration présente tout ce que les jeunes créateurs vont pouvoir apprendre à dessiner. Les univers sont multiples, attrayants et amusants, avec une éléphante, une voiture de course, un gâteau d’anniversaire, une sirène, une chouette, un pirate… Les thèmes sont très variés, ils plairont autant aux filles qu’aux garçons, avec des modèles bien décrits, pour réaliser le plus facilement possible tous ces dessins. Toutes les étapes sont bien décrites, offrant ainsi des pas-à-pas adaptés aux enfants. Les bambins vont s’amuser et s’étonner de réaliser de superbes dessins, plus ou moins réussis, mais ressemblant, malgré tout. Grâce au QR code, dans la livre, des tutos en vidéo et bonus, sont à retrouver et visionner.

Le dessin c’est trop bien ! est un livre souple, des éditions Beluga, qui propose aux enfants, à partir de 5 ans, d’apprendre à dessiner. Des formes simples, trois étapes à suivre, pour pouvoir réaliser assez facilement plus d’une vingtaine d’objets, personnages, animaux…

Le dessin c’est trop bien aux éditions Beluga