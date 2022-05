Habana 2150 -Tome 2 U-666 – Éditions Glénat

Partagez





Environ quatre ans après le premier opus, voici la suite attendue d’ Habana 2150, la série d’anticipation rythmée et drôle aux Éditions Glénat.

Deux potes de la maison de retraite « Nuestra dama de la révolution éternal » à Cuba, racontent tour à tour, les aventures tourmentées de leur jeunesse au fil de leurs pérégrinations.

Pour ce second opus, nous les retrouvons au dessus des côtes de Floride, en 2150, dans un vaisseau spatial. La suite de leur « escape game » après avoir laissé derrière eux une sombre histoire au « Vegas Paraiso » !

La nouvelle aventure explosive de deux ancêtres, loin d’être gâteux, à retrouver depuis le 27 Avril 22.

Le décor :

Si tu as raté le tome 1, cliques ICI

Quelle joie de voir se profiler les côtes de Floride, après avoir « entuber » le plus grand caïd de Cuba, et pris la fuite avec un vaisseau spatial volé !

Waldo et Rico voient déjà se profiler un avenir tout tracé : grâce à leurs cousins cubains installés aux states, ils trouveront un petit boulot, et espèrent déjà devenir riches.

Le problème, ce sont les gardes côtes qui les prennent en chasse dès leur arrivée. Pas très coopératifs pour laisser entrer deux étrangers. Ils tirent un missile, que Rico évite largement. Puis, un second qui finit aux fonds de la mer. Malheureusement, le troisième touche en plein dans les moteurs et les forcent à amerrir, si près du but. Heureusement, l’appareil endommagé flotte !

Au loin un navire approche ! Ils sont sauvés. Enfin, au début, c’est ce qu’ils croient. Mais, lorsqu’ils se retrouvent nez à nez avec le fameux « El Buccareno », le navire pirate de Carmen Morena, ils comprennent vite qu’il va falloir faire preuve d’imagination !!!!

Heureusement, ces deux là n’en manquent pas depuis qu’ils sont nés ! …Une nouvelle aventure qu’ils se remémorent, pour endormir un commissaire de la brigade des moeurs qui souhaite faire fermer « salon de thé », créé alors qu’ils s’ennuyaient à la maison de retraite !!

Le point sur la BD :

Un second tome sous le signe de la piraterie et de trésors perdus lors de la seconde guerre mondiale. On va descendre en apnée dans les tréfonds de l’océan ! Thierry Cailleteau ne manque pas de ressources, et ses deux protagonistes principaux sont à l’image de son scénario : complètement barrés et toujours aussi fourbes ! Le lecteur se retrouve entre flash-backs de 2150 : une année pleine de surprises et d’aventures musclées consécutives. L’aventure racontée explique un fait du présent, en 2190. Ces deux « petites frappes » continuent leurs méfaits pour mieux finir leurs vies.

A noter que le premier et second tome de Habana 2150 aux Éditions Glénat, peuvent être lus séparément car chaque récit est complet, et ne nécessite pas la lecture dans un ordre particulier ! .

On aime ce mélange d’anticipation, et ce style rétro futuriste que Stéphane Robin alias Héloret, représente avec maîtrise, pour coller avec l’extravagance du scénario !

La conclusion :

Une seconde BD musclée, aux Éditions Glénat, qui prend des airs mystiques et historiques avec le scénario détonnant de Habana 2150. On s’engouffre au fin fond des mers, à la recherche d’un vaisseau : le U-666. Celui-ci réserve bien des surprises à nos deux protagonistes. D’une histoire mafieuse, on passe à une histoire de pirates ! Une série qui n’a pas finie de nous ébahir par ses sujets et ses aventures toujours débridés !!!

Juste un petit regret pour moi qui ai déjà lu le premier opus ! Ne pas avoir retrouvé le « Grunt » de la première histoire ! Peut être dans la suivante ??