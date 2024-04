L’anniversaire de Colette – Ed. Flammarion

L’anniversaire de Colette est un album jeunesse, d’Heather Pierce Stigall et Natallia Bushuyva, paru aux éditions Flammarion, en février 2024. Un récit tendre et amusant qui présente un évènement plein d’émotion pour une jolie lapine qui se pose quelques questions…

Ce matin, Colette, une petite lapine, est tout excitée car c’est son anniversaire ! Elle est heureuse, et affirme qu’elle va à la grande école. Son petit frère répète ce qu’elle dit. La maman arrive et reprend la petite lapine. Elle explique que Colette reste dans la même classe, et que Colin ne va pas encore à l’école. Colette est surprise, car c’est son anniversaire aujourd’hui, elle est grande maintenant… La maman répond par l’affirmative, mais rappelle aussi que ce n’est que l’année prochaine qu’elle ira en CP, avec tous ses amis. Un peu plus tard, en classe, Colette annonce à ses camarades qu’elle est grande et qu’elle sait donc lire…

Le récit est plein de tendresse, invitant les jeunes lecteurs à suivre Colette. Une petite lapine dont aujourd’hui c’est l’anniversaire. Mais qui dit anniversaire dit que l’on grandit. Alors la petite lapine ne comprend pas pourquoi elle ne va pas en CP, ne sait pas lire, ne sait pas faire de cabrioles… Pour elle, il y a erreur, ce n’est pas son anniversaire, elle n’a pas grandi ! Aussi, l’histoire ravira les enfants, mais aussi les rassurera, quant au fait de grandir, sans même le voir ou le savoir, et cela n’ont pas seulement en une seule journée. L’anniversaire reste une grande journée, mais c’est chaque jour que l’on grandi un peu plus. La bienveillance, la tendresse, la relation entre frère et sœur, entre parents et enfants sont au cœur du récit. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait rond, travaillé, fin, ainsi que des personnages expressifs.

L’anniversaire de Colette est un album jeunesse, plein de tendresse, de la collection Père Castor, des éditions Flammarion. Une histoire pétillante, qui vient répondre, aux questionnements des enfants, sur le fait de grandir, d’être capable de faire certaines choses, d’apprendre…

