Scurry – La forêt immergée

La forêt immergée est le deuxième tome de la trilogie Scurry, de Mac Smith, paru aux éditions Delcourt, fin avril 2022. Un récit captivant et original, qui présente une colonie de souris qui tentent de s’en sortir, dans un monde post-apocalyptique, plein de dangers…

Un faucon part à tir d’ailes, vers la montagne, avec, entre ses serres, un nichoir pour oiseaux. A l’intérieur, Pict est déboussolée, mais elle sort sa tête, pour tenter de savoir où elle se trouve et quel va être son chemin. Elle aperçoit la ville d’un côté. Cela ne lui dit rien qui vaille ! Pict se demande où l’emmène la fauconne, mais pour elle, il n’est pas question de servir de déjeuner à un oiseau. Par le trou, elle se penche et croit distinguer de l’eau. Elle préfère tenter sa chance en bas… Alors qu’elle s’apprête à plonger, un corbeau arrive en face, prêt à la gober ! La petite souris retourne vite dans le nichoir. Dans la précipitation, elle se fait mal. La fauconne est attaquée par plusieurs corbeaux. Elle lâche le nichoir, pour pouvoir mieux se défendre. Celui-ci fait une chute vertigineuse, avant de finir à l’eau. Pict sort difficilement de ce nichoir…

Le récit est une nouvelle fois bien découpé et rythmé, offrant une histoire incroyable, pleine de suspense, de surprises et de rebondissements, entre autres. Il se joue sur trois tableaux, avec Pict d’un côté, qui se retrouve à un refuge, proche d’un barrage érigé par d’étranges castors. Wix, quant à lui, tente de retrouver le faucon et Pict, mais le chemin est semé d’embûche et de dangers, mais il y aura quelques heureuses rencontres aussi. Enfin, à la colonie, certains manigancent toujours, pour faire tomber le vieux maître Orim et remettre en cause ses décisions. La bande dessinée est intrigante, trépignante, avec cette originalité de faire de petites souris, les héroïnes d’un monde post-apocalyptique, où les humains ne sont plus. Une nature qui prend plus ou moins ses droits, avec des animaux terribles et d’autres solidaires, qui tentent de s’en sortir. Le dessin est superbe, il se veut réaliste et captivant, présentant des animaux aussi charmants que ténébreux, et expressifs.

