Le partage des mondes – Ed. Le Lombard

Le partage des mondes est un one shot, d’Olivier Grenson, paru aux éditions Le lombard, en avril 2024. Une bande dessinée touchante, qui raconte la rencontre entre en vieil homme accablé par le deuil et la guerre, et d’une petite fille perdue, dans un Londres touché par les bombardements.

Londres, 1940, la capitale est touchée par les bombardements, des quartiers sont touchés. Comme tous les londoniens, il n’oubliera jamais ce hurlement, comme un cri d’animal à l’agonie. Un son strident, aux accords dissonants qui annonçait les bombardements. Ils l’appelaient le « Triton du diable ». Il fallait alors compter vingt minutes entre le début de l’alerte et l’arrivée des premiers bombardiers, pour rejoindre un abri et espérer survivre. Le ciel de Londres se déchirait, strié par le faisceau des projecteurs. Dès l’instant où les sirènes se taisaient un silence terrifiant régnait. La peur prenait la tête, le ventre et tout le corps, juste avant le bruit tonitruant des bombardements. Personne ne pouvait dormir, pas même un enfant, ainsi commençait la valse des prières et des adieux. Les hommes, les femmes et les enfants se retrouvaient confinés dans les sous-sols, le métro…

Londres est depuis plusieurs jours la cible des bombardiers allemands. Dans ce chaos, un vieil homme va venir en aide à une petite fille perdue. Isaac tente de tenir bon, mais il n’a plus d’appartement et a perdu sa femme. Il aimerait se laisser aller, mais sa rencontre avec Mary va tout changer… Pour lui changer les idées et la détourner un peu de ses visions d’apocalypse, il lui raconte un conte tout en couleurs… La bande dessinée est surprenante et envoutante, jouant sur deux tableaux très différents, qui se font face. Entre réalité et songe, le contraste est saisissant, invitant aussi à la réflexion. La force de l’imaginaire, teinté d’espoir pour l’humanité, prend une belle dimension ici, dans ce roman graphique percutant et sensible. Le dessin est très reconnaissable, avec le trait caractéristique de Grenson, fin et dynamique, très travaillé et beau.

Le partage des mondes est un beau roman graphique d’Olivier Grenson, paru aux éditions Le Lombard. Un récit complet, fascinant et touchant, qui invite à suivre un vieil homme et une fillette perdue, dans un Londres qui s’effondre sous les bombardements allemands.

